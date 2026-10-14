Desaparecen dos jóvenes del Edomex en Chiapas; hombres armados se los habrían llevado

Padres piden a Fiscalía de Chiapas acelerar la búsqueda. FOTO: Especial

Dos jóvenes originarios de Chimalhuacán, Estado de México, permanecen desaparecidos desde el 7 de octubre en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a donde viajaron por motivos de trabajo. Sus familiares denunciaron que presuntamente fueron sacados por hombres armados del inmueble donde se hospedaban.

Se trata de David Ladislao Téllez Ponce, de 25 años, y Lionet Martínez Reyes, de 22, quienes llegaron a la capital chiapaneca para realizar trabajos de instalación de internet en Plaza Cristal.

De acuerdo con sus familiares, David y Lionet fueron vistos por última vez cuando regresaron al Airbnb ubicado en la colonia Albania Baja, donde se encontraban hospedados.

Presuntamente, cámaras de videovigilancia captaron el momento en que un grupo de personas armadas ingresó al inmueble y se llevó a los jóvenes por la fuerza, entre las 2:30 y las 3:00 de la madrugada.

Alejandro Martínez Sánchez, padre de Lionet, aseguró que ya observó las grabaciones y expresó su preocupación por lo ocurrido.

“Entró un grupo armado, el grupo armado a lo que se ve en el video es claro que sabían a lo que venían”, declaró.

El padre también señaló que desconoce los motivos por los que se llevaron a los jóvenes y manifestó su temor de que pudieran haber sido víctimas de reclutamiento.

Familiares señalan presunta riña antes de la desaparición

Los familiares explicaron que fue la empresa para la que trabajaban los jóvenes la que les informó sobre su desaparición.

Laura Ponce, madre de David, relató que una compañera de trabajo les habló sobre una presunta riña ocurrida horas antes de que se perdiera contacto con ambos.

“Ya a las dos y media refiere la señorita de Total Play que había habido una riña, por lo cual habían solicitado policía para que vinieran a ver el suceso”, explicó.

También indicó que personal de recursos humanos le informó sobre la elaboración de un oficio relacionado con la desaparición.

Padres piden a Fiscalía de Chiapas acelerar la búsqueda

Ante la falta de noticias sobre su paradero, los padres de David y Lionet viajaron desde el Estado de México hasta Chiapas para dar seguimiento a las investigaciones.

Las familias señalaron que no han recibido información sobre las acciones que se realizarán para esclarecer el caso.

Por ello, solicitaron a la Fiscalía General del Estado de Chiapas acelerar las labores de búsqueda y localización para encontrar a los dos jóvenes.

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