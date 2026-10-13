Ley seca en Tlalpan: conoce las fechas, horarios y colonia de CDMX donde se prohibirá la venta de alcohol

Hay ley seca en Tlalpan, CDMX. Foto: Cuartoscuro / Archivo

En la Ciudad de México (CDMX), la venta de bebidas alcohólicas quedó suspendida en establecimientos mercantiles de la colonia Ejidos de San Pedro Mártir, en la alcaldía Tlalpan, del 13 al 21 de octubre de 2026, de acuerdo con lo publicado en la Gaceta Oficial capitalina.

La medida establece la suspensión de actividades relacionadas con la venta de bebidas alcohólicas en todas sus graduaciones desde las 00:00 horas del martes 13 de octubre hasta las 24:00 horas del miércoles 21 de octubre.

¿Qué dice el acuerdo?

“Acuerdo por el que se ordena la suspensión de actividades para el consumo y venta de bebidas alcohólicas en todas sus graduaciones en los establecimientos mercantiles, ubicados en la colonia ejidos de San Pedro Mártir de la alcaldía Tlalpan, durante los días y horarios que se indican”, indicó el acuerdo en la Gaceta capitalina.

Consulta la Gaceta Oficial del 12 de Octubre de 2026



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La disposición aplica a vinaterías, tiendas de abarrotes, supermercados con licencia para vender vinos y licores, tiendas de autoservicio y departamentales, así como otros establecimientos similares.

También contempla negocios de impacto vecinal, como establecimientos de hospedaje, clubes, cantinas, pulquerías, cervecerías, peñas, cabarets, centros nocturnos, discotecas, salones de fiestas y de baile, además de salas de cine y otros lugares donde se expendan o consuman bebidas alcohólicas.

Prohíben venta de alcohol en ferias y festejos populares

El acuerdo también prohíbe la venta y el consumo de bebidas alcohólicas en establecimientos instalados temporalmente en la vía pública con motivo de ferias, festividades populares y tradicionales.

La restricción incluye ferias, romerías, kermeses, tianguis, mercados, festejos populares y otros espacios donde se presenten situaciones similares relacionadas con la venta y el consumo de alcohol.

¿Qué establecimientos están exentos de la medida?

El documento establece una excepción para los establecimientos mercantiles de impacto zonal y vecinal que vendan alimentos preparados y cuenten con autorización para vender bebidas alcohólicas al copeo.

Estos negocios podrán continuar con dicha actividad únicamente dentro del horario permitido por su respectivo permiso. Las personas o establecimientos que incumplan el acuerdo podrán recibir sanciones conforme a las leyes y disposiciones aplicables en la Ciudad de México.

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