¿Por qué protestan los trabajadores del IMSS y qué exigen a su sindicato?

El 1 de octubre, trabajadores del IMSS derribaron la puerta de su sindicato en la Condesa: quienes cubren guardias y reparten el desabasto tuvieron que forzar la entrada a la organización que cobra cuotas para representarlos. Hoy la protesta abarca 18 estados.

Rafael Olivos Hernández, diputado de Morena y líder del sindicato, pactó 2.9 % de aumento al salario; la base pide 10 % y recuerda que en 2024 obtuvo 8 %. Exige la renuncia del líder y un congreso extraordinario.

El problema no es el porcentaje, sino la mordaza. Los estatutos prohíben hablar de la escasez de insumos: lo que el sindicato calla es lo que el gobierno niega. La Mañanera reporta 97 % de abasto de medicinas; pregunte a los padres de niños con cáncer si eso es cierto.

López Obrador prometió un sistema de salud como el de Dinamarca; el Inegi lo desmiente: los mexicanos sin acceso a salud pasaron de 21.1 millones en 2018 a 44.5 millones. En medio, 800 mil muertes en la pandemia y cinco mil trabajadores de la salud fallecidos.

Claudia Sheinbaum heredó ese saldo. Debe decidir qué sostiene: la interlocución con los trabajadores o el control sobre ellos. Cuando quienes cuidan la vida tienen que derribar puertas, el poder ha dejado de escucharlos.

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