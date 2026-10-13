Fuga de combustible provoca evacuación y suspensión de actividades en el INE, IPN e INMEGEN en CDMX

Fuga de combustible afecta instituciones. Foto: Cuartoscuro

Una fuga de combustible registrada en una gasolinera al sur de la Ciudad de México provocó la activación de protocolos de emergencia y medidas preventivas en instalaciones cercanas, entre ellas las del Instituto Nacional Electoral (INE), el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y el Instituto Nacional de Medicina Genómica (INMEGEN).

El incidente, reportado este martes 13 de octubre de 2026, movilizó a personal de Protección Civil, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y el Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México para atender la emergencia y reducir riesgos para trabajadores y visitantes. El IPN atribuye las afectaciones por la fuga a la gasolinera G500

Como parte de las medidas preventivas, el INE evacuó a 866 trabajadores de su sede central; el INMEGEN desalojó a su personal y el IPN anunció que las actividades académico-administrativas del Instituto de Genómica se realizarían en línea durante ambos turnos.

Hasta el momento, no se reportan personas lesionadas, de acuerdo con la información proporcionada por las instituciones.

IPN suspende actividades presenciales en el Instituto de Genómica por fuga de gas

El Instituto Politécnico Nacional informó que las actividades académico-administrativas del Instituto de Genómica se desarrollarían de manera virtual este martes 13 de octubre, tanto en el turno matutino como en el vespertino, debido a un aviso relacionado con una fuga de gas.

La dirección del instituto comunicó la medida a su comunidad y señaló que mantendría informados a estudiantes, docentes y trabajadores sobre las indicaciones posteriores. La suspensión de actividades presenciales busca reducir la exposición de la comunidad ante los posibles riesgos asociados con la emergencia registrada en las inmediaciones.

🚨 Evacuación en la ESCA Tepepan por posible fuga de gas



De manera preliminar, circula un reporte ciudadano sobre una posible evacuación de estudiantes y personal de la Escuela Superior de Comercio y Administración (ESCA), Unidad Tepepan, debido a una presunta fuga de gas.… pic.twitter.com/IYB9P9KLsT — Tlalpan Vecinos (@TlalpanVecinos) October 13, 2026

Fuga de combustible provoca evacuación preventiva en el INMEGEN

El Instituto Nacional de Medicina Genómica realizó la evacuación preventiva de su personal después de que se reportara una fuga de combustible en una gasolinera cercana a sus instalaciones.

Como parte de la respuesta, se notificó a Protección Civil de la Ciudad de México, a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y al Heroico Cuerpo de Bomberos, cuyos elementos acudieron para realizar las labores correspondientes y garantizar la seguridad de las personas y del inmueble.

1/4 El Instituto Nacional de Medicina Genómica (INMEGEN) realizó la evacuación preventiva de su personal como medida de seguridad, debido a una fuga de combustible reportada en una gasolinería ubicada en las inmediaciones del instituto (…) ⬇️@IPN_ESCATepepan — Inmegen México (@inmegen) October 13, 2026

El INMEGEN indicó que la medida se llevó a cabo conforme a los protocolos de seguridad y con el objetivo de salvaguardar la integridad de sus trabajadores. La institución también informó que permanecía atenta a la evolución del incidente y que, hasta el momento del reporte, no se registraban afectaciones al interior de sus instalaciones.

INE evacúa a 866 trabajadores por fuga de combustible en gasolinera cercana

La sede central del Instituto Nacional Electoral, ubicada al sur de la Ciudad de México, también aplicó medidas preventivas ante la fuga de combustible detectada en una gasolinera contigua. El desalojo de 866 trabajadores comenzó alrededor de las 11:00 horas y se realizó de manera ordenada, de acuerdo con la información proporcionada.

#BoletínINE 📄 | Evacuan sede central del INE por fuga de combustible.



Los detalles de la información en el enlace. 👇



🔗 https://t.co/dBI5xn0Vpl pic.twitter.com/2Ys4pCqeXk — @INEMexico (@INEMexico) October 13, 2026

El incidente se habría originado por una filtración de diésel desde los tanques de almacenamiento hacia el estacionamiento de una institución de salud cercana.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México intervino en la atención de la emergencia.

Ante la persistencia de la fuga, el INE informó que mantendría sus actividades mediante trabajo a distancia mientras continuara la contingencia.

El organismo también señaló que colaboraba con las autoridades para garantizar la seguridad de su personal y de sus instalaciones.

Protección Civil descarta riesgos tras fuerte olor a hidrocarburo

Personal de Protección Civil, Bomberos de la Ciudad de México y Pemex atendió un reporte por olor a hidrocarburo en el Instituto Nacional de Medicina Genómica (INMEGEN), ubicado en Periférico Sur, en la colonia Arenal Tepepan, alcaldía Tlalpan.

La fuga se originó en una estación de servicio contigua al inmueble, lo que provocó una filtración de hidrocarburo hacia los niveles del estacionamiento. Como medida preventiva, fueron evacuadas aproximadamente mil personas ante la emergencia.

La titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), supervisó los trabajos para absorber el hidrocarburo. Las autoridades señalaron que no existe riesgo para la población ni para los inmuebles aledaños.

Personal Táctico Operativo, en coordinación con @Bomberos_CDMX, @Pemex y la #UGIRPC, atendieron un reporte por olor a hidrocarburo en el Instituto Nacional de Medicina Genómica ubicado en Periferico Sur, col. Arenal Tepepan, @TlalpanAl.



El aroma provino de una filtración en los… pic.twitter.com/98hmERx5nt — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) October 13, 2026

¿Qué tan cerca están las instituciones afectadas por la fuga de gas?

De acuerdo con los reportes del INE, INMEGEN e IPN, el mapa muestra la ubicación de los puntos afectados por la fuga de gas, señalados con marcadores naranjas, para identificar la cercanía entre las instituciones.

¿Qué instituciones resultaron afectadas por la fuga de combustible?

Las medidas preventivas alcanzaron a tres instituciones ubicadas en las inmediaciones de la emergencia:

Instituto Nacional Electoral (INE): evacuó a 866 trabajadores y mantendrá el trabajo a distancia mientras persista la contingencia

evacuó a 866 trabajadores y mantendrá el trabajo a distancia mientras persista la contingencia Instituto Politécnico Nacional (IPN): trasladó a modalidad virtual las actividades académico-administrativas del Instituto de Genómica durante ambos turnos

trasladó a modalidad virtual las actividades académico-administrativas del Instituto de Genómica durante ambos turnos Instituto Nacional de Medicina Genómica (INMEGEN): evacuó preventivamente a su personal y notificó a las autoridades de emergencia

Las instituciones aplicaron sus respectivos protocolos para reducir riesgos mientras los equipos de emergencia atendían la fuga.

Hasta el momento, la información disponible no reporta personas lesionadas.

Las actividades presenciales dependerán de la evolución de la contingencia y de las indicaciones de las autoridades responsables de verificar las condiciones de seguridad.

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