Todavía se puede sacar la licencia permanente. Foto: Cuartoscuro / Archivo

El trámite para obtener la licencia de conducir permanente en la Ciudad de México (CDMX) por primera vez estará disponible hasta el 31 de diciembre de 2026 y tiene un costo de mil 500 pesos. Si deseas solicitarla, todavía tienes tiempo para realizar el procedimiento.

¿Qué documentos necesitas para tramitar la licencia permanente?

Si vas a solicitar la licencia permanente por primera vez, debes presentar los siguientes documentos:

Identificación oficial vigente con CURP (INE, pasaporte, cartilla del Servicio Militar o licencia digital)

Comprobante de domicilio de la CDMX o del Estado de México, con una antigüedad no mayor a tres meses

Comprobante de pago de derechos por mil 500 pesos

¡No necesitas agendar una cita para obtener tu #LicenciaPermanente! 🪪🤓



Acércate a cualquiera de los módulos habilitados con tu documentación completa y realiza el trámite. 📄✅



👉 Lunes a viernes de 8:00 a 14:00 y 15:00 a 17:00 horas.

👉 Sábados y domingos de 9:00 a 14:00… pic.twitter.com/hTgz8EmLxL — Secretaría de Movilidad CDMX (@LaSEMOVI) November 21, 2026

¿Se necesita cita para tramitar la licencia permanente?

Debido a la alta demanda de la licencia permanente, la Secretaría de Movilidad (Semovi) indicó que no es necesario realizar una cita para acudir a los módulos habilitados para el trámite. Los horarios de atención son los siguientes:

Lunes a viernes: de 8:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:00 horas

Sábados y domingos: de 9:00 a 14:00 horas

¿Dónde tramitar la licencia permanente en CDMX?

Los módulos donde puedes realizar el trámite se encuentran en las siguientes ubicaciones:

San Andrés Tetepilco: Andrés Molina Enríquez s/n, colonia San Andrés Tetepilco, alcaldía Iztapalapa

Andrés Molina Enríquez s/n, colonia San Andrés Tetepilco, alcaldía Iztapalapa Acoxpa: avenida Acoxpa número 436, zona de Coapa, alcaldía Tlalpan

avenida Acoxpa número 436, zona de Coapa, alcaldía Tlalpan Universidad: avenida Universidad número 936, colonia Santa Cruz Atoyac, alcaldía Benito Juárez

¿Cuándo es la fecha límite para imprimir el plástico?

Si ya tienes la licencia de conducir permanente digital de la Ciudad de México (CDMX), puedes solicitar la impresión del plástico hasta diciembre de 2026, sin costo adicional, de acuerdo con la Secretaría de Movilidad (Semovi). La versión digital tiene la misma validez que la física.

¿Cómo imprimir el plástico si ya tienes la licencia digital?

Puedes agendar una cita en un módulo de la Semovi para solicitar la versión física. Ten a la mano la constancia de licencia de conducir permanente que generó la plataforma al concluir el trámite en línea.

Entra al Sistema de Citas de la Semovi con tu cuenta Llave CDMX Ve al apartado Permisos y Licencias y selecciona Impresión de licencia digital Elige un módulo y un horario disponible Acude con tu identificación oficial vigente y la constancia de la licencia permanente

¿Cuánto cuesta la licencia permanente y quién puede tramitarla en línea?

La expedición de la licencia permanente tipo A cuesta mil 500 pesos. Si ya pagaste el trámite y obtuviste la versión digital, la impresión del plástico está incluida.

Quienes ya tuvieron una licencia tipo A expedida en la CDMX y cuentan con sus datos biométricos actualizados pueden realizar el trámite en línea. Si sus biométricos requieren actualización, deben agendar una cita para concluirlo de manera presencial.

Recuerda que, debido a la alta afluencia de solicitantes, es posible que debas esperar para realizar el trámite. Por ello, se recomienda acudir con tiempo y tener paciencia.

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