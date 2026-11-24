Versiones física y digital de la licencia de conducir permanente en CDMX. Foto: IA

Si ya tienes la licencia de conducir permanente digital de la Ciudad de México (CDMX), puedes solicitar la impresión del plástico hasta diciembre de 2026, sin costo adicional, de acuerdo con la Secretaría de Movilidad (Semovi). La versión digital tiene la misma validez que la física.

¿Qué plazo dio la CDMX para imprimir la licencia permanente?

En su aviso sobre la licencia permanente digital, la Semovi señala diciembre de 2026 como el mes límite para imprimir el plástico. El aviso indica el mes, sin precisar un día. Para quienes todavía necesitan tramitar la licencia permanente, el Gobierno de la CDMX sí fijó una fecha exacta: el 31 de diciembre de 2026.

¿Cómo imprimir el plástico si ya tienes la licencia digital?

Puedes agendar una cita en un módulo de la Semovi para solicitar la versión física. Ten a la mano la constancia de licencia de conducir permanente que generó la plataforma al concluir el trámite en línea.

Entra al Sistema de Citas de la Semovi con tu cuenta Llave CDMX Ve al apartado Permisos y Licencias y selecciona Impresión de licencia digital Elige un módulo y un horario disponible Acude con tu identificación oficial vigente y la constancia de la licencia permanente

¿Cuánto cuesta la licencia permanente y quién puede tramitarla en línea?

La expedición de la licencia permanente tipo A cuesta mil 500 pesos. Si ya pagaste el trámite y obtuviste la versión digital, la impresión del plástico está incluida.

Quienes ya tuvieron una licencia tipo A expedida en la CDMX y cuentan con sus datos biométricos actualizados pueden realizar el trámite en línea. Si sus biométricos requieren actualización, deben agendar una cita para concluirlo de manera presencial.

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