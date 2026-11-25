Inés Gómez Mont es detenida en Florida Foto: Cuartoscuro

Inés Gómez Mont aceptó su salida voluntaria de Estados Unidos este lunes tras obtener su libertad, luego de permanecer bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) desde el pasado 30 de octubre.

“Gómez-Mont Arena aceptó la salida voluntaria y el 23 de noviembre de 2026, fue removida del país”, indicó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sobre la salida de la exconductora de televisión.

También se dio a conocer que Inés Gómez Mont habría pagado una fianza para recuperar su libertad, aunque no se reveló el monto. Hasta el momento, se desconoce su paradero.

La exconductora es buscada por la justicia mexicana desde 2021 por presuntos delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal, y es señalada por la Fiscalía General de la República (FGR), junto con su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, por su presunta participación en una red de empresas fantasma utilizada para desviar recursos públicos.

¿Por qué detuvieron a Inés Gómez Mont en Estados Unidos?

La detención de Inés Gómez Mont se dio debido a que la exconductora, pese a haber ingresado de forma legal a Estados Unidos el pasado 13 de enero de 2021, permaneció en el país después de que su autorización venciera el 14 de abril de ese año.

Cabe señalar que, tras su detención por las autoridades migratorias del país norteamericano, la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, dio a conocer que en septiembre de 2025 se solicitó a las autoridades estadounidenses su detención con fines de extradición.

Cronología del caso Inés Gómez Mont

24 de noviembre de 2026: la vocería del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) informó a medios de comunicación que Inés Gómez Mont aceptó su salida voluntaria y fue removida del país el lunes 23 de noviembre, tras permanecer poco más de tres semanas bajo custodia de las autoridades migratorias.

2 de noviembre de 2026: la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, dio a conocer que la exconductora cuenta con tres órdenes de aprehensión vigentes emitidas por jueces federales.

Una de ellas corresponde a los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, mientras que las otras dos corresponden a presunta defraudación fiscal equiparada.

De acuerdo con las investigaciones de la FGR, Gómez Mont presuntamente recibió recursos de origen ilícito provenientes del desvío y triangulación de dinero público mediante empresas fantasma, además de que habría omitido el pago de más de 13 millones de pesos en impuestos correspondientes a 2014 y 2016.

Hasta ese momento, las autoridades mexicanas no habían dado a conocer una fecha para su traslado a México ni el procedimiento mediante el cual comparecería ante la justicia.

30 de octubre de 2026: la FGR confirmó la detención de Inés Gómez Mont en Miami, Florida, derivada del intercambio de información entre las autoridades mexicanas y estadounidenses.

La #FGRinforma que, derivado del intercambio de información con el Gobierno de los Estados Unidos de América, este día, en Miami, Florida, fue asegurada Inés “N”, quien cuenta con una orden de aprehensión vigente en nuestro país, por su probable participación en el delito de… pic.twitter.com/B70NU3W8Pz — FGR México (@FGRMexico) October 30, 2026

30 de septiembre de 2026: la presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer que Interpol retiró las fichas rojas contra Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga, por lo que el Gobierno de México solicitaría una explicación y buscaría reactivar las alertas internacionales.

24 de septiembre de 2025: Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de la exconductora, fue detenido por autoridades migratorias en Miami, Florida, aunque posteriormente obtuvo su libertad bajo fianza para continuar con su procedimiento migratorio.

26 de marzo de 2025: la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que el Poder Judicial confirmó la exclusión de la pareja de la Lista de Personas Bloqueadas, aunque precisó que las órdenes de aprehensión en su contra seguían vigentes.

10 de marzo de 2025: el juzgado determinó que se había dado cumplimiento a la sentencia de amparo concedida a la pareja.

4 de marzo de 2025: tras la resolución judicial, la UIF ordenó restablecer los servicios financieros de Inés Gómez Mont y su esposo.

29 de noviembre de 2023: un juzgado otorgó un amparo a la exconductora y a Víctor Manuel Álvarez Puga para que fueran retirados de la Lista de Personas Bloqueadas de la UIF.

20 de enero de 2022: mediante el comunicado 026/22, la FGR dio a conocer que sus investigaciones incluían dos contratos vinculados con centros federales de readaptación social por un monto conjunto de 2 mil 950 millones de pesos.

Según la dependencia, se habrían utilizado comprobantes fiscales para simular operaciones comerciales y justificar servicios que presuntamente nunca se realizaron.

29 de octubre de 2021: un juez habría emitido una segunda orden de aprehensión contra Gómez Mont por el delito de defraudación fiscal equiparada. La información sobre este mandato judicial se dio a conocer en julio de 2022.

19 de octubre de 2021: se informó que Interpol emitió fichas rojas contra la pareja, a solicitud de las autoridades mexicanas, con el objetivo de localizarlos en el extranjero.

Septiembre de 2021: trascendieron las órdenes de aprehensión contra Inés Gómez Mont y su esposo por su presunta participación en delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado.

#FGRInforma: En 2019 inició carpeta de investigación contra Víctor “A”, Inés “G”, Edgardo “V”, Rosario “A”, Margarita “C", Ricardo “P”, Mauricio “R”, por posible participación en delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.1/2 https://t.co/fSOcTBP1gi pic.twitter.com/kfPwzrrHWm — FGR México (@FGRMexico) January 21, 2022

Noviembre de 2019: la FGR, a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), abrió una carpeta de investigación contra la pareja, otras cinco personas y siete empresas por su posible participación en delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

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