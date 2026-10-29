iPhone Duo vs iPhone 18 Pro Max: las diferencias en pantalla y cámaras

Juan Guevara probó el iPhone Duo de Apple y compartió sus primeras impresiones sobre su tamaño, pantalla, cámaras y rendimiento durante su visita a Apple.

Nuestro colaborador analizó el diseño del dispositivo y lo comparó con el iPhone 18 Pro Max, especialmente en peso, velocidad y calidad de imagen.

“Lo primero que me llamó la atención del iPhone Duo es el tamaño. Realmente es el mismo tamaño, un tamaño muy similar que el iPad Mini”, comentó.

Guevara también destacó que Apple incorporó una capa antirreflejante en la pantalla interior del dispositivo, una característica que permite una lectura más cómoda y reduce los reflejos de la luz.

¿Qué tan delgado y rápido es el iPhone Duo? Juan Guevara responde

Al compararlo con el iPhone 18 Pro Max, Guevara consideró que el iPhone Duo es más delgado y ligero.

“Realmente el iPhone Duo es un teléfono muy delgado”, señaló el colaborador de UnoTV.

Respecto a su funcionamiento, explicó que el dispositivo cuenta con el chip más reciente de Apple, lo que permite ejecutar diferentes funciones con rapidez.

“Responde muy rápido a los comandos, responde muy rápido a la navegación de internet y la verdad es que lo siento, lo percibo muy rápido”.

Sin embargo, Juan Guevara aclaró que, pese a su buen desempeño, no percibió que fuera más rápido que el iPhone 18 Pro Max.

Las cámaras del iPhone Duo y el iPhone 18 Pro Max

Guevara explicó que el iPhone Duo permite activar una cámara trasera de 18 megapíxeles para grabar videos tipo selfie, similar a la del iPhone 18 Pro Max. Sno obstante, el experto señaló que este último mantiene una ventaja en la calidad de imagen y las posibilidades de creación de contenido.

“Aunque, la calidad y la forma en la que se puede crear el contenido, pues el iPhone 18 Pro Max no tiene comparación”, expresó.

Su valoración apunta a que el iPhone Duo destaca por su diseño y formato, mientras que el iPhone 18 Pro Max sigue siendo una opción más sólida para usuarios que dan prioridad a las cámaras.

¿Cuánto cuesta el iPhone Duo? Juan Guevara revela el precio

Nuestro colaborador compartió que la versión de 512 GB tiene un precio de 2 mil 199 dólares.

El colaborador de UnoTV recomendó esta capacidad de almacenamiento porque considera que representa un punto intermedio para guardar archivos, trabajar y crear contenido.

“La versión de 512 GB, que sería la que yo recomendaría porque es un intermedio entre la creación de contenido y suficiente espacio para poder trabajar, está en 2,199 dólares”.

Sobre la disponibilidad, Guevara indicó que, al momento de su reporte, las entregas estaban previstas hasta el 23 de enero.