¿Quién fue el “Monstruo de Atizapán”, el feminicida serial que guardaba 4 mil restos óseos en su casa?

Andrés era un hombre conocido por ayudar a los demás. Foto: Cuartoscuro / Uno TV

Andrés Mendoza Celis, conocido como el “Caníbal de Atizapán” o el “Monstruo de Atizapán”, fue uno de los feminicidas seriales que horrorizó a todo México cuando las autoridades descubrieron más de 4 mil restos óseos en su casa de, por lo menos, 19 víctimas. De manera oficial, las autoridades sólo han identificado a seis de ellas.

El nombre del homicida de 78 años sonó con fuerza este jueves tras darse a conocer su deceso en el Hospital Adolfo López Mateos, en Toluca, a consecuencia de males originados por diabetes.

¿Quién fue el “Monstruo de Atizapán”?

Andrés Filomeno Mendoza Celis, originario de Oaxaca, vivía en la colonia Lomas de San Miguel en Atizapán de Zaragoza, Estado de México.

Antes de ser detenido, sus vecinos tenían una imagen diferente de él: lo conocían por ser una persona que buscaba mejorar las condiciones de su comunidad y por ayudar a la gente. Sin embargo, nadie sospechó lo que pasaba en su vivienda. Su falsa personalidad bondadosa le ayudó a engañar a sus víctimas.

Es considerado el mayor feminicida serial que se conozca hasta la fecha en el país y se cree que pudo haber comenzado a cometer los asesinatos desde 1990 hasta su captura en mayo del 2021.

¿Cómo descubrieron al “Monstruo de Atizapán”?

Las autoridades lograron detener al “Monstruo de Atizapán” el 15 de mayo de 2021 después de que el policía Bruno Ángel Portillo entró a su domicilio siguiendo el GPS del celular de su esposa desaparecida, Reyna González Amador.

El oficial lo encaró, entró a la fuerza a su casa y fue ahí en donde la encontró desmembrada sobre una mesa en el sótano. Previo a su desaparición, Reyna le dijo a su marido que Mendoza la acompañaría a comprar productos para su negocio de celulares, pero ya no regresó.

Las investigaciones sobre Mendoza Celis arrojaron lo siguiente:

Cuando las autoridades llegaron a su vivienda en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, hallaron que tenía un cuarto subterráneo en el que había enterrado al menos a 19 víctimas, de ellas 17 mujeres adultas, un niño y un hombre; seis de estas víctimas fueron identificadas

Mantenía restos de sus víctimas en un refrigerador

Encontraron maquillaje, ropa de sus víctimas y machetes, cuchillos y sangre en los muebles

Confesó que había comido carne de sus víctimas

Era conocido como el “Chino”, un vecino cordial con disposición de ayudar, comportamiento que le favoreció para no levantar sospechas

¿Cuántas sentencias acumuló el “Monstruo de Atizapán”?

El “Monstruo de Atizapán” acumuló otras siete sentencias condenatorias, para sumar ocho: una vitalicia, una de 92 años y seis de 55 años de prisión.

En agosto de 2025, fue hospitalizado por complicaciones respiratorias y, tras permanecer bajo atención médica, regresó al penal de Tenango del Valle el 1 de octubre de ese año.

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