EE. UU. retirará visas a quienes organicen caravanas migrantes

Organizadores de caravanas migrantes perderán visas. Foto: AFP | Cuartoscuro

El Gobierno de Donald Trump anunció que negará visas a las personas que organicen caravanas de migrantes con destino a Estados Unidos. El Departamento de Estado informó que la medida ya se aplicó a 15 personas durante la última semana, aunque no reveló sus identidades.

En un comunicado, la dependencia estadounidense señaló que algunas personas han reclutado, coordinado y dirigido a grupos numerosos de migrantes que atraviesan Centroamérica y México para llegar a la frontera sur de Estados Unidos.

La política busca sancionar a quienes, según Washington, organizan o facilitan el traslado de personas para ingresar irregularmente al país.

Anuncian caravanas migrantes en Honduras y El Salvador

El anuncio del retiro de visas ocurre después de que se difundieran convocatorias para nuevas caravanas migrantes en Honduras y El Salvador, organizadas presuntamente a través de TikTok y otras redes sociales.

De acuerdo con la información difundida, cientos de personas respondieron a las publicaciones, aunque no se identificó a los organizadores.

Las fechas previstas para las salidas son el 3 de noviembre en Honduras y el 4 de noviembre en El Salvador.

Otros intentos de caravanas similares se disolvieron durante su paso por Guatemala y México.

El Departamento de Estado recordó que tomará medidas contra quienes, de manera consciente, organicen, promuevan, apoyen o financien caravanas que faciliten la inmigración irregular hacia Estados Unidos.

Las caravanas de migrantes indocumentados fueron una de las constantes del primer gobierno Trump, así como de la administración del demócrata Joe Biden.

EE. UU. endurece medidas contra la migración irregular

La restricción de visas se suma a otras medidas del Gobierno de Trump contra la migración irregular. Durante su administración, este tema se ha mantenido como uno de los principales ejes de su política interna, con redadas en distintas partes del país y restricciones a los ingresos por la frontera sur.

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que, desde enero de 2025, ha revocado el estatus migratorio de 2.2 millones de personas a las que calificó como “extranjeros ilegales”. También señaló que se han restringido permisos de trabajo.

Washington ha recurrido además a la cancelación de visas para funcionarios y ciudadanos de países latinoamericanos como parte de sus medidas de presión diplomática, desde vecinos como México a países aislados políticamente como Nicaragua o Cuba.

El anuncio sobre las caravanas se produce antes de las elecciones legislativas estadounidenses, previstas para el 3 de noviembre, en un contexto en el que los sondeos citados en la información favorecen a los demócratas.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.