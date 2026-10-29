Ya hay fecha: así será el pago de la Pensión Bienestar en noviembre 2026

Derechohabientes ya tienen fecha de depósito: Foto: Cuartoscuro

La Pensión Bienestar ya tiene fecha de dispersión para el último bimestre del año. Las personas adultas mayores, mujeres de 60 a 64 años, personas con discapacidad y otros sectores que reciben alguna de sus modalidades podrán esperar su pago del 3 al 27 de noviembre, de acuerdo con la inicial de su primer apellido.

Este pago, que se realiza de forma escalonada, se deposita directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar otorgada a los derechohabientes. Será el sexto de 2026 y el último del año.

Pensión Bienestar: calendario de pagos de noviembre 2026 por apellido

La Secretaría de Bienestar informó que los depósitos correspondientes al bimestre noviembre-diciembre se realizarán conforme a la primera letra del primer apellido. El calendario aplica para las pensiones de adultos mayores, Mujeres Bienestar y personas con discapacidad, así como para el Programa para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras.

Éstas son las fechas oficiales de pago:

A: Martes 3 de noviembre

B: Miércoles 4 de noviembre

C: Jueves 5 y viernes 6 de noviembre

D, E, F: Lunes 9 de noviembre

G: Martes 10 y miércoles 11 de noviembre

H, I, J, K: Jueves 12 de noviembre

L: Viernes 13 de noviembre

M: Martes 17 y miércoles 18 de noviembre

N, Ñ, O: Jueves 19 de noviembre

P, Q: Viernes 20 de noviembre

R: Lunes 23 y martes 24 de noviembre

S: Miércoles 25 de noviembre

T, U, V: Jueves 26 de noviembre

W, X, Y, Z: Viernes 27 de noviembre

La dispersión se realizará directamente en las tarjetas de los beneficiarios. No es necesario retirar el dinero el mismo día del depósito, ya que los recursos permanecen disponibles en la cuenta.

¿Cuánto paga cada Pensión Bienestar en noviembre de 2026?

Los montos que se depositarán durante este periodo dependen del programa al que pertenezca cada derechohabiente. De acuerdo con la Secretaría de Bienestar, las cantidades son las siguientes:

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores: 6 mil 400 pesos bimestrales

Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil 100 pesos bimestrales

3 mil 100 pesos bimestrales Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad: 3 mil 300 pesos bimestrales

3 mil 300 pesos bimestrales Programa para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras: mil 650 pesos bimestrales en la mayoría de los casos

Estos apoyos corresponden al bimestre noviembre-diciembre y se depositan de manera directa en la tarjeta del Banco del Bienestar.

¿Cuándo depositan a los beneficiarios de Sembrando Vida?

En el caso de Sembrando Vida, el depósito no sigue el calendario escalonado por apellido de las pensiones bimestrales, ya que se trata de un jornal mensual.

La Secretaría de Bienestar informó que el pago de noviembre se realizará el miércoles 11 de noviembre, por un monto de 6 mil 450 pesos.

Las personas beneficiarias pueden consultar información sobre sus depósitos en el sitio oficial de la Secretaría de Bienestar o llamar a la Línea de Bienestar, al 800 639 42 64.

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