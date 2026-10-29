Pide consejero del INE prisión preventiva para Taddei

Guadalupe Taddei, exconsejera presidenta del INE. Foto: Cuartoscuro

Al considerar que los hechos denunciados por medios de comunicación podrían configurar delitos graves, el consejero Arturo Castillo pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) aplicar la prisión preventiva oficiosa contra la exconsejera presidenta Guadalupe Taddei.

“Podrían llegar a constituir delitos graves que se persiguen de oficio y que en términos del Artículo 19 de la Constitución podrían incluso ameritar prisión preventiva oficiosa… Podrían ser dos delitos concretos: enriquecimiento ilícito y uso abusivo de funciones que están expresamente tipificados”. Advirtió en entrevista con medios de comunicación.

Previo al inicio de la sesión ordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) de este jueves, Castillo Loza llamó a la Fiscalía General a investigar las controversias por asignación de contratos a empresas que fueron favorecidas por la exconsejera presidenta del árbitro electoral.

“Una cuestión, un ejemplo o un caso en donde con mayor razón debería de considerarse su aplicación es en el que estamos viendo aquí… Espero que la Fiscalía General de la República tome en cuenta esta cuestión y que esté haciendo ya las indagatorias correspondientes”. Castillo

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