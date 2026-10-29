El Salvador mantiene despliegue militar en Haití: “Lo único que queremos es que regresen a casa”

El Salvador mantiene sus tropas en Haití. Foto: Reuters/AFP

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, informó que su país mantiene el despliegue militar en Haití para localizar y rescatar a cuatro aerotécnicos salvadoreños desaparecidos tras un ataque atribuido a grupos armados. El operativo contempla la movilización de más de 2 mil soldados, de acuerdo con información oficial del Gobierno salvadoreño.

A través de un comunicado, el mandatario aseguró que el despliegue está próximo a completarse y defendió la presencia de sus fuerzas en territorio haitiano. También rechazó que la operación tenga como objetivo invadir el país caribeño o controlar sus recursos.

“Casi hemos terminado de desplegar a nuestros soldados y equipo en territorio haitiano”, afirmó Bukele.

Los cuatro técnicos forman parte de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés), una misión multinacional respaldada por Naciones Unidas para combatir a las organizaciones criminales en Haití. Desaparecieron el 18 de octubre, después de que el vehículo blindado en el que viajaban fuera atacado e incendiado en las inmediaciones de Puerto Príncipe.

Pèp ayisyen,



Nou prèske fin deplwaye sòlda nou yo ak ekipman nou yo sou tè Ayiti. Sa a se pa yon operasyon kont pèp ayisyen an, ni yon envazyon peyi Ayiti. Nou pa yon gwo pisans. Nou pa gen okenn enterè ni pou nou vin domine pèp ayisyen an, ni pou nou mete men sou richès Ayiti.… pic.twitter.com/AZ1XvdeJje — Nayib Bukele (@nayibbukele) October 29, 2026

Bukele niega que el despliegue militar sea una invasión a Haití

El presidente salvadoreño sostuvo que la operación tiene como propósito localizar a los cuatro aerotécnicos y apoyar las acciones de seguridad contra las pandillas que operan en Haití.

“Esta no es una operación contra el pueblo haitiano ni una invasión de Haití. No somos una gran potencia. No tenemos ningún interés en dominar al pueblo haitiano ni en apoderarnos de su riqueza”, expresó.

Bukele insistió en que la prioridad de su Gobierno es recuperar a los cuatro integrantes de las fuerzas salvadoreñas que permanecen desaparecidos.

“Lo único que queremos es que nuestros cuatro técnicos de aviación regresen a casa”, señaló.

El mandatario también justificó las acciones contra las organizaciones criminales al afirmar que buscan frenar la violencia que afecta a la población haitiana.

“Les estamos dando una lección a las pandillas, esas pandillas que hacen sufrir al pueblo haitiano, que matan a sus seres queridos, que les impiden vivir una vida normal y libre, sin miedo”, manifestó.

Los cuatro aerotécnicos desaparecieron después de un ataque armado contra su vehículo en la localidad de Croix-des-Bouquets, una zona situada al este de Puerto Príncipe y afectada por la presencia de grupos criminales. Aunque se han reportado hallazgos de restos humanos en Haití, su identidad no ha sido confirmada como la de los cuatro salvadoreños desaparecidos.

Bukele habla con el primer ministro de Haití sobre el operativo

El presidente de El Salvador sostuvo una conversación telefónica con el primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, para abordar la operación de búsqueda y rescate, así como la continuidad de la misión salvadoreña en el país caribeño.

De acuerdo con la Cancillería salvadoreña, Bukele destacó el alcance del operativo y reiteró la disposición de su Gobierno para continuar colaborando en las acciones de seguridad contra las pandillas.

Durante la llamada, el mandatario también agradeció el apoyo de la población haitiana y la cooperación de las autoridades locales, incluidas sus fuerzas de seguridad.

Por su parte, el Gobierno haitiano confirmó la conversación y señaló que ambos países acordaron fortalecer la coordinación bilateral y la cooperación operativa para apoyar la búsqueda de los desaparecidos y responder a los desafíos de seguridad.

El Presidente @nayibbukele conversa con el Primer Ministro haitiano sobre la operación para rescatar a cuatro militares salvadoreños.



El mandatario destacó la contundencia del operativo, con un despliegue de más de 2 mil soldados, y reafirmó la disposición de El Salvador de… pic.twitter.com/Y0Uz4c0moE — Cancillería de El Salvador 🇸🇻 (@cancilleriasv) October 29, 2026

El Salvador mantendrá el despliegue de más de 2 mil soldados

El Gobierno salvadoreño informó que continuará con el despliegue de más de 2 mil soldados para localizar a los cuatro aerotécnicos. La movilización se desarrolla en coordinación con las autoridades haitianas y cuenta, según el comunicado oficial, con el respaldo de diversos países y organismos internacionales.

La presencia militar de El Salvador en Haití se amplió después de la desaparición de los cuatro técnicos. El objetivo anunciado es apoyar las labores de búsqueda y las operaciones contra las pandillas, aunque aún existen interrogantes sobre la estructura de mando, las funciones específicas del contingente y su coordinación con las fuerzas internacionales que operan en el país.

Haití enfrenta una prolongada crisis de seguridad, marcada por la expansión de grupos armados que controlan sectores de Puerto Príncipe y otras zonas. En ese contexto, el Gobierno salvadoreño ha reiterado que su presencia militar busca contribuir a la seguridad y lograr el regreso de sus cuatro ciudadanos desaparecidos.

Por ahora, el paradero de los cuatro aerotécnicos continúa sin confirmarse públicamente, mientras las autoridades de ambos países mantienen la coordinación para avanzar en las labores de búsqueda.

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