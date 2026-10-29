Corte de agua en CDMX antes de Día de Muertos: lista de alcaldías y colonias afectadas

SEGIAGUA anunció cortes de agua en CDMX. Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) anunció cortes de agua en calles y colonias de las alcaldías Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc, en la Ciudad de México (CDMX), debido a trabajos de mantenimiento.

Las interrupciones están previstas para el 29 y 30 de octubre, por lo que se recomienda a los habitantes de las zonas afectadas tomar precauciones y almacenar agua para las actividades esenciales.

Las labores se realizarán previo a las celebraciones de Día de Muertos, cuando algunas familias se preparan para recibir visitas o acudir a panteones y otras actividades. Por ello, es importante identificar las calles donde se suspenderá el servicio, así como los horarios previstos para los trabajos.

¿Qué colonias de CDMX tendrán corte de agua?

Las afectaciones anunciadas corresponden a puntos específicos de Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc. Éstos son los lugares y horarios informados:

Gustavo A. Madero: cortes el 29 y 30 de octubre

En la calle Fernando Amilpa, los trabajos se llevarán a cabo de las 8:00 a las 12:00 horas, en dos tramos y en fechas diferentes:

Miércoles 29 de octubre: de Andador 20 a Andador 22

Jueves 30 de octubre: de Andador 22 a Andador 24

Los habitantes de estos tramos deberán prever el suministro necesario para sus actividades durante el periodo de mantenimiento.

🚧 La Secretaría de Gestión Integral del Agua informa a los vecinos de @TuAlcaldiaGAM:



👷‍♀️ Derivado de los trabajos de rehabilitación sin zanja en la colonia CTM El Risco, se le recuerda a los usuarios que habrá interrupción del suministro de agua potable en la calle Fernando… pic.twitter.com/vI3pfRuZvH — Secretaría de Gestión Integral del Agua (@SEGIAGUA) October 28, 2026

Cuauhtémoc: afectaciones en la colonia Buenavista

En la alcaldía Cuauhtémoc, los trabajos se realizarán en la calle Violeta, entre Zaragoza y Aldama, en la colonia Buenavista.

De acuerdo con la información proporcionada, se prevé que el servicio quede restablecido el 29 de octubre a las 22:00 horas, una vez que concluyan las labores correspondientes.

Las personas que viven o tienen negocios en esta zona deben considerar el horario de recuperación del suministro para organizar sus actividades y contar con agua suficiente mientras se realizan los trabajos.

🚧 La Secretaría de Gestión Integral del Agua informa a los vecinos de @AlcCuauhtemocMx:



👷‍♀️ El personal técnico de la SEGIAGUA realizará trabajos de sustitución de tubería de agua potable sobre calle Violeta entre Zaragoza y Aldama, en la colonia Buenavista.



🛠️ Se prevé una… pic.twitter.com/I0zEEd0qHu — Secretaría de Gestión Integral del Agua (@SEGIAGUA) October 28, 2026

¿Qué hacer si el agua tiene sedimentos?

Segiagua advirtió que, cuando se restablezca el flujo, podría presentarse temporalmente agua con sedimentos. Ante esta situación, recomendó dejar correr el agua durante unos momentos, hasta que salga clara, antes de utilizarla para las actividades que lo requieran.

El agua que se desfogue puede recolectarse para labores de limpieza, uso sanitario o riego, con el propósito de evitar desperdiciarla.

¿Cómo solicitar una pipa de agua en CDMX?

En caso de que el suministro sea insuficiente durante las interrupciones, los vecinos podrán solicitar apoyo mediante la *Línea H2O, al *426, en la CDMX de acuerdo con la información difundida por Segiagua.

También se recomienda almacenar agua con anticipación en recipientes limpios y tapados, priorizar su uso para beber, preparar alimentos e higiene personal, y reservar una cantidad para las necesidades sanitarias.

Una vez que el servicio se restablezca, es conveniente verificar que el agua salga clara antes de utilizarla. Si persisten problemas con el suministro o se detectan anomalías, los habitantes pueden recurrir a los canales oficiales de atención de la dependencia.

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