Israel decide en las urnas: cinco claves de la elección que pone a prueba a Netanyahu

Israel celebra elecciones. Foto: AFP

Israel celebra este martes elecciones legislativas que definirán el futuro político del primer ministro Benjamin Netanyahu, tras las críticas por los fallos de seguridad durante el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 y los conflictos militares en Gaza y otros puntos de Oriente Medio.

Los comicios enfrentan al mandatario con una oposición encabezada por Gadi Eisenkot, exjefe del Ejército israelí, quien busca desplazarlo del poder después de casi 19 años acumulados al frente del Gobierno.

La jornada electoral también está marcada por el debate sobre el servicio militar obligatorio, las exenciones para los judíos ultraortodoxos, el costo de vida y las posibles sanciones internacionales por las políticas israelíes en Cisjordania.

¿Qué está en juego en las elecciones de Israel de 2026?

Los israelíes eligen a los integrantes de la Knéset, el Parlamento de Israel, que cuenta con 120 escaños. Para formar gobierno, una coalición necesita reunir el respaldo de al menos 61 legisladores.

El partido Likud, encabezado por Netanyahu, busca mantenerse en el poder mediante una alianza con formaciones de derecha y partidos religiosos.

Por su parte, Eisenkot intenta reunir los apoyos necesarios para encabezar un gobierno alternativo.

Los sondeos previos a la votación apuntaban a dificultades para que cualquiera de los bloques alcanzara por sí solo la mayoría parlamentaria.

Estas son las cinco claves para entender las elecciones en Israel y sus consecuencias políticas.

1. El ataque de Hamás del 7 de octubre y la responsabilidad de Netanyahu

Las elecciones de 2026 son las primeras celebradas en Israel desde el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, que dejó alrededor de mil 200 muertos y provocó una ofensiva militar israelí en la Franja de Gaza.

La responsabilidad por los fallos de seguridad que permitieron la incursión constituye uno de los principales temas de la campaña.

Sectores de la sociedad israelí reclaman una comisión de investigación para determinar las responsabilidades políticas y militares.

Netanyahu ha rechazado las acusaciones de sus adversarios y sostiene que los servicios de seguridad no le informaron oportunamente sobre el ataque.

El primer ministro propuso una instancia de investigación cuyos integrantes serían designados por los partidos representados en el Parlamento.

En contraste, Gadi Eisenkot responsabiliza al Gobierno por los errores que precedieron a la ofensiva y plantea un cambio en la conducción política del país.

El opositor también cuestiona la gestión de Netanyahu durante la guerra en Gaza.

2. La guerra en Gaza y la estrategia militar de Israel

La seguridad nacional ocupa otro lugar en la disputa electoral, después de tres años de operaciones militares en distintos puntos de Oriente Medio.

Desde octubre de 2023, Israel ha desarrollado campañas militares contra Hamás en Gaza y Hezbolá en Líbano, además de ataques contra Irán.

El Gobierno de Netanyahu defiende una estrategia basada en operaciones preventivas, presencia militar y acciones contra organizaciones que considera amenazas para Israel.

Sin embargo, esta política ha generado cuestionamientos sobre la capacidad del Ejército para mantener operaciones prolongadas.

Decenas de miles de reservistas han sido movilizados en distintas ocasiones desde el inicio de la guerra.

La estrategia también enfrenta críticas internacionales por las consecuencias humanitarias de las operaciones militares.

De acuerdo con las cifras proporcionadas por el Ministerio de Salud de Gaza, alrededor de 74 mil personas han muerto en el territorio palestino durante el conflicto.

Netanyahu presenta las operaciones militares contra Hamás, Hezbolá e Irán como parte de su política de seguridad.

Eisenkot cuestiona los resultados de la campaña en Gaza y sostiene que el Gobierno no ha conseguido eliminar la capacidad militar y política de Hamás.

3. El servicio militar obligatorio y las exenciones para ultraortodoxos

El reclutamiento militar obligatorio en Israel constituye otro de los asuntos que dividen a los partidos políticos.

En Israel, hombres y mujeres están sujetos al servicio militar, aunque existen excepciones y regímenes particulares.

Una de las principales controversias se relaciona con las exenciones para estudiantes de instituciones religiosas ultraortodoxas.

Esta comunidad representa más del 14% de la población israelí y mantiene una influencia política mediante partidos que participan en las coaliciones parlamentarias.

El Likud de Netanyahu ha mantenido alianzas con formaciones ultraortodoxas que buscan preservar las exenciones al reclutamiento.

En cambio, buena parte de la oposición propone ampliar la incorporación de estos estudiantes al Ejército.

La discusión ocurre mientras las Fuerzas Armadas advierten sobre la necesidad de contar con más efectivos.

Eisenkot, quien perdió a un hijo durante las operaciones militares en Gaza, ha cuestionado la postura del primer ministro sobre las exenciones.

El debate también incluye el papel de la religión en las instituciones públicas, la educación y las normas que regulan la vida social.

4. El costo de vida y los efectos económicos de la guerra

La economía de Israel también figura entre las preocupaciones de los votantes, particularmente por el costo de la vivienda, los alimentos y otros bienes de consumo.

Aunque el país registra una tasa de desempleo baja y su economía ha mantenido actividad durante la guerra, los hogares enfrentan presiones sobre su poder adquisitivo.

El salario promedio israelí se encuentra por debajo del promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Entre los factores señalados por economistas están la competencia limitada en algunos mercados, las barreras comerciales y los problemas de acceso a la vivienda.

A estos elementos se suma el incremento del gasto militar.

Desde 2023, el presupuesto de Defensa de Israel se duplicó, mientras el Gobierno aplicó aumentos de impuestos para atender las necesidades de financiamiento.

El impacto económico de la guerra y las medidas fiscales forma parte del debate sobre la continuidad del Gobierno.

5. Cisjordania, las sanciones internacionales y el futuro de Netanyahu

La política israelí en Cisjordania ocupada constituye otro asunto de la campaña, debido al crecimiento de los asentamientos y los ataques de colonos contra habitantes palestinos.

Los asentamientos israelíes en territorio ocupado son considerados contrarios al derecho internacional.

Netanyahu ha respaldado la expansión de estas comunidades y ha manifestado su apoyo a la anexión de partes de Cisjordania.

Estas posiciones han provocado críticas internacionales y discusiones sobre la posibilidad de imponer sanciones económicas contra Israel.

Durante la campaña, el primer ministro advirtió sobre ese escenario y planteó que el país debe prepararse para alternativas económicas, entre ellas el uso de criptomonedas.

Sus declaraciones fueron cuestionadas por sus adversarios y motivaron una respuesta del Banco Central de Israel.

La elección también tiene implicaciones para la situación judicial del mandatario.

Netanyahu enfrenta un juicio por corrupción en Israel, además de una orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional por presuntos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad relacionados con Gaza.

El primer ministro ha rechazado las acusaciones en su contra.

En el terreno político, cuenta con el respaldo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien expresó públicamente su apoyo durante la campaña electoral.

Participación en elecciones de Israel alcanza niveles no vistos desde 1973

La participación electoral en Israel alcanzó el 44.9% de los ciudadanos inscritos a las 14:00 horas locales de este martes 27 de octubre.

De acuerdo con los datos de la Comisión Electoral, 3 millones 290 mil israelíes habían votado hasta ese momento.

La autoridad electoral informó que se trata del porcentaje más alto registrado a esa hora desde que comenzaron las mediciones comparables en 1973.

La jornada cuenta con 7 millones 331 mil 981 ciudadanos habilitados para votar y 12 mil 18 centros de votación.

Las casillas abrieron a las 7:00 horas y tienen previsto cerrar a las 22:00 horas, tiempo local de Israel.

Tras el cierre de la votación, comenzará el proceso de conteo que determinará la distribución de los 120 escaños de la Knéset.

La composición del Parlamento permitirá establecer qué partidos pueden negociar una coalición para formar el próximo Gobierno israelí.