Mbappé pide disculpas por broma sobre Mao Zedong que provocó sanciones de China

Kylian Mbappé, en el ojo del huracán por broma sobre China | Foto: Reuters

Kylian Mbappé hizo una broma que involucraba a Mao Zedong, exlíder de China, por lo que diversas marcas chinas rompieron relaciones con el astro francés y la televisión pública de aquel país suspendió las transmisiones de LaLiga de España.

A raíz de la controversia, el jugador de Real Madrid se disculpó con el pueblo chino por lo sucedido, mientras que el torneo de futbol profesional español se deslindó de los comentarios que causaron indignación en el gigante asiático.

¿Qué dijo Kylian Mbappé?

A través de redes sociales se viralizó un video en el que el delantero de la Selección de Francia habla sobre los memes que le hacen en redes sociales y dijo que el más gracioso es un montaje de su rostro superpuesto al de un hombre que él cree que es “un dictador chino“.

” El que más me hizo reír fue cuando pusieron un video de un tío, que era un dictador chino y le pusieron mi cara. Lo uso mucho con mis amigos, en la Play”. Kylian Mbappé

🇨🇳 El VÍDEO de MBAPPÉ que ha CAUSADO la POLÉMICA en CHINA:



“El meme mío con el que más me he reído…” pic.twitter.com/7zZMGX4mZV — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 27, 2026

El comentario de Kylian Mbappé haría referencia a un meme que muestra el rostro del jugador superpuesto a una imagen del antiguo líder chino Mao Zedong, pues el jugador es blanco frecuente de montajes en referencia a figuras históricas.

Sin embargo, el meme del exlíder generó plémica en China debido a que se trata de un personaje central de la historia del país, descrito y venerado oficialmente como un héroe nacional.

El “Gran Timonel“, fallecido en 1976, fue el líder de la revolución comunista y proclamó la República Popular en 1949, de acuerdo con la agencia de noticias francesa AFP.

TV pública de China suspende transmisiones de LaLiga tras dichos de Mbappé

CMG, grupo audiovisual estatal chino que controla la televisión pública CCTV, confirmó este martes que se suspenderá la transmisión de partidos de LaLiga tras las declaraciones de Kylian Mbappé.

“Después de las declaraciones muy graves (…) hemos reaccionado desde el 26 de octubre suspendiendo la difusión de partidos de LaLiga, además de todos los partidos y spot publicitarios que impliquen al jugador“, indicó el grupo en un comunicado.

La televisión estatal china CCTV suspende las retransmisiones de la Liga española de fútbol y de los partidos relacionados con el delantero del Real Madrid Kylian Mbappé, tras unas declaraciones del jugador francés sobre un 'meme' que lo compara con Mao Zedong.… — EFE Noticias (@EFEnoticias) October 27, 2026

Cabe destacar que un medio de comunicación chino había anunciado previamente dicha suspensión, citando fuentes de la televisión estatal.

Otras marcas vetan al campeón del mundo

Donpeng, Milkground y Mengniu, marcas de bebidas y productos lácteos anunciaron este martes su ruptura inmediata con la imagen de Kylian Mbappé, futbolista con el que colaboraban activamente.

“Las bebidas Dongpeng ponen fin a la colaboración con Mbappé” se convirtió en el tema más comentado en la red social Weibo, con 430 millones de visitas.

Kylian Mbappé es la imagen de diversos productos en China | Imagen: Reuters

Las empresas chinas afirmaron de manera unánime tener una “tolerancia cero” ante actos y declaraciones “que hieran los sentimientos nacionales“, razón por la que terminaron su alianza con el francés.

Dongqiudi, un sitio web especializado en fútbol, criticó el lunes por la noche estas palabras tan “ofensivas para China y el pueblo chino” que prefirió no traducirlas.

Por su parte, el portavoz de la cancillería de China, Guo Jiakun, consideró natural en una rueda de prensa este martes el repudio de todos los chinos a las declaraciones.

“Cualquier comentario o acto que hiera los sentimientos del pueblo chino se enfrenta, naturalmente, a un rechazo común por parte de toda la sociedad china”. Guo Jiakun

La agencia AFP también informó que la red social RedNote, conocida como el Instagram Chino, vetó al jugador, mientras que la plataforma de Xiaohongshu también le prohibió hacer publicaciones “por violar las reglas de la comunidad”.

Kylian Mbappé se disculpa tras broma

Kylian Mbappé envió un comunicado a AFP en el que pidió disculpas a todas y todos aquellos quienes se hayan sentido ofendidos por sus palabras con respecto a Mao Zedong.

“Tengo un profundo respeto por el pueblo chino y su historia, estoy sinceramente arrepentido“, declaró el martes el jugador en un comunicado en francés, inglés y mandarín.

Y agregó: “Mis declaraciones fueron torpes y entiendo hoy que han herido a numerosas personas en China y en el seno de la comunidad china a través de todo el mundo“.

LaLiga también expresa sus disculpas tras dichos del jugador

LaLiga lamentó “profundamente” este martes las declaraciones de Kylian Mbappé en un vídeo en el que parece bromear sobre el histórico líder Mao Zedong y pidió disculpas a China.

“En la medida de nuestra responsabilidad institucional, pedimos disculpas en nombre de LALIGA y de todos sus clubes”. LaLiga

LALIGA lamenta profundamente la ofensa que los recientes comentarios de Kylian Mbappé han causado entre los aficionados chinos. Estos comentarios fueron realizados a título personal y no representan a LALIGA. En la medida de nuestra responsabilidad institucional, pedimos… pic.twitter.com/d433TZQ14h — LALIGA Corporativo (@LaLigaCorp) October 27, 2026

El torneo también reiteró que los comentarios del delantero de Real Madrid “fueron realizados a título personal y no representan a LALIGA“.

Y complementó diciendo: “Trasladamos nuestro respeto a China, a sus instituciones y a su pueblo, y valoramos profundamente el apoyo de los millones de aficionados que nos siguen cada semana. Reafirmamos nuestro compromiso con una relación construida durante años“.

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