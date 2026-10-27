Noah Wyle, actor de “The Pitt”, es nombrado el hombre más sexy del mundo

El actor Noah Wyle es nombrado el hombre más sexy del mundo.

Noah Wyle, protagonista de las series médicas “ER” y “The Pitt”, fue elegido como el hombre más sexy del mundo 2026 por la revista People. El actor de 55 años reveló que fue su esposa, Sara, quien lo convenció de aceptar el reconocimiento, que celebra su atractivo y su trayectoria en la televisión.

“Pensé que era una broma; jamás imaginé que recibiría un honor así”, contó a People en una entrevista con motivo de su aparición en la portada de la edición de 2026.

Noah Wyle reconoció a su esposa y sus hijos en su nombriamento

Foto: Shutterstock

De acuerdo con el actor, su esposa Sara Wells, de 46 años, tuvo un papel importante para que el actor aceptara el reconocimiento, pues la visión que tiene ella de él, le ayudó a ella considera que podía aceptar el premio.

“Ella cree que soy buena persona y que mi forma de ser, como padre y esposo, merece ser destacada”. Noah Wyle, actor

El actor también bromeó con que a Sara le agradó que la elección reflejara su buen gusto. La pareja se conoció en 2010 y se casó en junio de 2014, un año después nació su hija Frances, quien actualmente tiene 11 años.

La sesión fotográfica para” People” se realizó en agosto en una propiedad de Malibú, California. Sara acudió acompañada de Frances y de Lily, la perrita labrador de la familia, durante la producción, la esposa del actor lo animó mientras él mostraba algunas de sus habilidades domésticas.

#NoahWyle is PEOPLE’s #SexiestManAlive! If your heart is racing through the screen? Don’t worry, we’ve got just what the doctor ordered. 🩺 Watch our video interview in the #PeopleApp, and read the full #SexiestManAlive issue two days early as a #PeopleVIP pic.twitter.com/5ZVnw55NU9 — People (@people) October 27, 2026

En el video de la revista, Wyle preparó los huevos favoritos de su hija, limpió la cocina y dobló ropa. Según la publicación, estas actividades también forman parte de su vida cotidiana en casa, donde el actor disfruta participar en las tareas domésticas.

El nombramiento también provocó reacciones entre los tres hijos del actor, Owen, de 24 años; Auden, de 21, y Frances, de 11. Los dos mayores son fruto de su matrimonio anterior con Tracy Warbin, mientras que Frances es hija de Sara.

Wyle contó que su hijo Owen recibió la noticia con una perspectiva práctica y le advirtió que el reconocimiento podría complicarle la vida, aunque también le dijo que atraería críticas.

¿Quién es Noah Wyle, el hombre más sexy del mundo?

Foto: Shutterstock

Noah Wyle es un actor, productor y director estadounidense de 55 años, conocido por interpretar personajes médicos en dos series de televisión “ER“ y “The Pitt “ Alcanzó la fama en la década de 1990 como el doctor John Carter en “ER“, serie en la que compartió pantalla con George Clooney.

El intérprete ya había aparecido junto a sus compañeros en una portada de “People” dedicada a los hombres más sexys de “ER”; sin embargo, fue Clooney quien obtuvo el título individual de hombre más sexy del mundo en 1997 y 2006.

Décadas después, Wyle recuperó protagonismo con “The Pitt”, drama médico en el que interpreta al doctor Michael “Robby” Robinavitch, la producción le ha permitido conectar con nuevas generaciones de espectadores y obtener dos premios Emmy consecutivos como mejor actor protagonista en una serie dramática.

El intérprete describió el éxito de esta producción como un segundo gran impulso en su vida profesional. La tercera temporada de la serie está prevista para enero de 2027, de acuerdo con la información publicada sobre la serie.

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