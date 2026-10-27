Temporada de influenza 2026: ya se registra una muerte, ¿quiénes deben vacunarse?

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La temporada de influenza 2026-2027 en México ya registra una defunción y 178 casos confirmados, de acuerdo con la Secretaría de Salud, correspondiente a la semana epidemiológica 41 (del 11 al 17 de octubre).

La dependencia informó que la muerte ocurrió en Hidalgo y estuvo relacionada con el virus de influenza A (H1N1).

Por su parte, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) comenzó su campaña de vacunación invernal, que se desarrollará del 12 de octubre de 2026 al 3 de abril de 2027, dirigida principalmente a niñas y niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas.

¿Cuántos casos de influenza hay en México y qué estados tienen más contagios?

De acuerdo con la Dirección General de Epidemiología, en las primeras dos semanas de la temporada se notificaron 4 mil 777 casos sospechosos de enfermedad respiratoria viral, de los cuales 178 fueron confirmados como influenza mediante pruebas de laboratorio.

El reporte señala que la influenza B es el tipo de virus predominante, al concentrar el 82.6% de los contagios, seguida de influenza A (H1N1), con 11.2%.

Los estados con más casos confirmados son:

Yucatán: 25 casos

25 casos Ciudad de México: 17 casos

17 casos Hidalgo: 17 casos

17 casos Chiapas: 16 casos

16 casos Sinaloa: 15 casos

15 casos Puebla: 13 casos

En conjunto, Yucatán, Ciudad de México, Hidalgo, Chiapas y Sinaloa concentran el 50.6% de los casos confirmados en el país.

El informe también identificó que los grupos con las mayores tasas de incidencia son las personas de 80 a 84 años, seguidas de adolescentes de 10 a 14 y de 15 a 19 años.

¿Quiénes deben vacunarse contra la influenza en la temporada 2026-2027?

El IMSS estableció los grupos prioritarios para recibir la vacuna contra la influenza durante la temporada invernal, con especial atención a las personas que presentan mayor riesgo de complicaciones.

Los grupos contemplados en su campaña son:

Niñas y niños de 6 a 59 meses de edad , es decir, hasta los 4 años y 11 meses.¿

, es decir, hasta los 4 años y 11 meses.¿ Adultos de 60 años o más

Mujeres embarazadas

Personal de salud que trabaja en unidades médicas

Personas con diabetes mellitus y obesidad mórbida

Personas con enfermedades pulmonares crónicas , como asma y enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)

, como asma y enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) Personas con VIH/sida, cáncer o insuficiencia renal

Personas con cardiopatías agudas o crónicas

Pacientes con inmunosupresión causada por alguna enfermedad o tratamiento

causada por alguna enfermedad o tratamiento Personas con enfermedades cardiacas o pulmonares congénitas, así como otros padecimientos crónicos que requieren el uso prolongado de salicilatos

El esquema difundido por el IMSS contempla la vacunación contra influenza para estos grupos, por lo que se recomienda acudir a la unidad médica correspondiente para recibir orientación.

Foto: IMSS

Los principales síntomas de la influenza son:

Fiebre, generalmente superior a 38 °C, aunque no todas las personas la presentan

Tos, que puede ser seca e intensa

Dolor de cabeza

Dolor muscular y de articulaciones

Dolor de garganta o al tragar

Escurrimiento o congestión nasal

Escalofríos

Cansancio intenso, debilidad y malestar general.

Vómitos y diarrea, más frecuentes en niñas y niños

Los síntomas generalmente comienzan entre uno y cuatro días después de la infección y suelen durar alrededor de una semana, aunque la tos puede prolongarse por dos semanas o más.

¿Dónde vacunarse contra la influenza en México?

La campaña de vacunación del IMSS comenzó el 12 de octubre de 2026 y concluirá el 3 de abril de 2027, periodo durante el cual se aplicarán vacunas contra influenza estacional, COVID-19, neumococo y virus sincicial respiratorio (VSR), de acuerdo con los grupos de población establecidos para cada biológico.

Las personas que formen parte de los grupos prioritarios pueden acudir a las unidades médicas y módulos de vacunación del IMSS para solicitar información sobre la aplicación de la vacuna contra la influenza.

El instituto también contempla la vacunación contra el virus sincicial respiratorio para mujeres embarazadas de entre 32 y 36 semanas de gestación, como parte de la campaña invernal.

¿Cuándo termina la temporada de influenza en México?

La Secretaría de Salud establece que la temporada de influenza estacional 2026-2027 comenzó el 4 de octubre de 2026 y concluirá el 22 de mayo de 2027, periodo durante el cual se mantiene la vigilancia epidemiológica de los virus respiratorios.

Los 178 casos confirmados y la defunción reportada son cifras preliminares, por lo que podrían modificarse conforme avancen la temporada y los procesos de notificación y confirmación de laboratorio.