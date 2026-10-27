Paro nacional de transportistas sigue: ¿qué exigen?

Transportistas realizan movilizaciones. Foto: Cuartoscuro

El paro nacional de transportistas continúa este martes, luego de las movilizaciones realizadas ayer en 19 estados de México. Las organizaciones que respaldan la protesta exigen mayor seguridad en carreteras, atención a las extorsiones y los robos contra operadores, mejoras en la infraestructura vial y cambios a las disposiciones fiscales relacionadas con el pago de casetas.

La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), junto con otras agrupaciones, también pide una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum para establecer acuerdos concretos, con responsables y fechas de cumplimiento. Aunque el Gobierno federal mantiene abiertos los canales de diálogo, el movimiento no se ha resuelto y algunas organizaciones mantienen su convocatoria a un paro por tiempo indefinido.

¿Qué exigen los transportistas en el paro nacional?

Las demandas de los transportistas no se limitan a los estímulos fiscales. De acuerdo con los posicionamientos de las organizaciones participantes, sus principales exigencias son:

Mayor seguridad en carreteras: reforzar la vigilancia ante robos, asaltos, extorsiones y agresiones contra operadores

reforzar la vigilancia ante robos, asaltos, extorsiones y agresiones contra operadores Atención a la violencia: establecer acciones concretas para proteger a los conductores y las unidades de carga

establecer acciones concretas para proteger a los conductores y las unidades de carga Mejor infraestructura carretera: atender el deterioro de autopistas y carreteras federales, así como mejorar sus condiciones de operación

atender el deterioro de autopistas y carreteras federales, así como mejorar sus condiciones de operación Revisión de los estímulos fiscales: discutir los cambios previstos para 2027 en el beneficio fiscal relacionado con el pago de peajes

discutir los cambios previstos para 2027 en el beneficio fiscal relacionado con el pago de peajes Regulación de grúas y corralones: atender los cobros que los transportistas consideran excesivos

atender los cobros que los transportistas consideran excesivos Acuerdos con fechas de cumplimiento: establecer compromisos verificables con las autoridades federales

Las organizaciones sostienen que los problemas de inseguridad y las condiciones de operación afectan el traslado de mercancías y la actividad económica del país.

¿Por qué protestan por los estímulos fiscales?

Uno de los puntos centrales del conflicto es el cambio al límite de ingresos anuales para acceder a un estímulo fiscal relacionado con el pago de peajes.

De acuerdo con los reportes sobre la movilización, el ajuste plantea reducir de 300 a 250 millones de pesos el tope máximo de ingresos anuales para acceder al beneficio que permite deducir impuestos mediante el pago de casetas.

Los transportistas buscan que las autoridades revisen el impacto de esta modificación, junto con los costos de operación y el mantenimiento de la red carretera.

Sin embargo, Canacar y las organizaciones que respaldan el paro insisten en que la protesta también responde a la inseguridad, los robos, las extorsiones y la falta de soluciones suficientes a sus demandas.

Transportistas piden diálogo directo con Claudia Sheinbaum

El lunes 26 de octubre, representantes de distintas organizaciones se reunieron con autoridades federales para abordar las demandas del sector. No obstante, Canacar y otras agrupaciones que participan en el paro no acudieron a ese encuentro.

La cámara explicó que busca interlocución directa con la presidenta Claudia Sheinbaum y acuerdos al más alto nivel del Gobierno federal. También señaló que su decisión de no asistir a esa reunión no significa que rechace el diálogo.

Por su parte, la Secretaría de Gobernación informó que mantiene abiertos los canales de comunicación para atender los planteamientos de los transportistas y llamó a evitar bloqueos que afecten a la población.

¿Siguen los bloqueos de transportistas este martes 27 de octubre?

Tras las movilizaciones del lunes, algunas afectaciones carreteras continuaban durante la madrugada de este martes, mientras que se anunciaron posibles nuevas protestas en distintos puntos del país.

El desarrollo del paro dependerá de las negociaciones y de las decisiones que tomen las organizaciones convocantes. Hasta el momento, las demandas de seguridad, infraestructura, condiciones de operación y revisión fiscal siguen en el centro del conflicto.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.