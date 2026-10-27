“He temido por mi vida”: Rita Bell López relata amenazas y reuniones con Alfredo Hernández y Taddei en el INE

Rita Bell López. Foto: Cuartoscuro

“Con mucho miedo he estado durante todo este tiempo”, afirmó Rita Bell López Vences, consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), al hablar de las amenazas que asegura haber recibido.

La consejera afirmó que fue amenazada por diferentes personas cuando pedía información, se posicionaba y denunciaba el tema de la paridad.

En declaraciones a medios de comunicación, López también relató los encuentros que sostuvo con el empresario y proveedor del instituto, Alfredo Hernández, y explicó que, en una de esas reuniones, él le dijo que acudía a nombre de la entonces presidenta del INE, Guadalupe Taddei, para preguntarle qué quería del instituto.

🚨 Rita Bell López Vences aseguró que está dispuesta a dejar su cargo si eso evita afectar al #INE, luego de difundirse fotografías de 2023 en las que aparece con Juan Carlos Cuervo y Alfredo Hernández, contratistas vinculados a la gestión de #GuadalupeTaddei. La consejera… pic.twitter.com/4kEDNqaIDG — Uno TV (@UnoNoticias) October 27, 2026

Sus declaraciones se dieron después de que circularan en redes sociales fotografías en las que aparece con Alfredo Hernández y Juan Carlos Cuervo, identificados como contratistas vinculados a Taddei. Las imágenes fueron tomadas en 2023 en el restaurante Los Danzantes, en Coyoacán.

Cuestionada sobre si consideraba separarse del cargo, López respondió que tiene la conciencia tranquila, pero también habló de las amenazas que asegura haber recibido: “He estado de verdad amenazada, he temido por mi vida, por supuesto”, declaró.

“He sido amenazada, han buscado a gente de todos los perfiles, sobre todo, cuando yo pedía información, cuando me posicionaba, cuando denuncié lo de la paridad, fui amenazada por diferentes gentes; con mucho miedo he estado durante todo este tiempo, he trabajado en esas circunstancias, muy angustiada”, señaló.

López también contó que llevaba tiempo buscando a personas para explicarles lo que estaba ocurriendo. Aseguró que tiene documentados algunos de los hechos que relató y que cooperará con las autoridades que le soliciten información.

“Yo voy a cooperar con las autoridades que me pidan información, yo tengo documentadas algunas de las cosas que les cuento y en el momento que me lo pida la autoridad lo haré”, señaló.

¿Qué dijo Rita Bell López sobre sus reuniones con Alfredo Hernández?

López relató que sostuvo reuniones con Alfredo Hernández después de que él le pidió acudir para conocer información sobre medios de comunicación y empresas.

En una primera ocasión, dijo, Hernández le explicó que habían elaborado un diagnóstico sobre los medios. La consejera señaló que tomó la información y se la compartió a Guadalupe Taddei.

En otra reunión, contó, Hernández le dijo que tenía información sobre algunas empresas que tenían procesos y le pidió acudir para conocerla. López aseguró que también compartió esa información con Taddei.

La consejera relató que, en el último encuentro que sostuvo con Hernández, él la citó y le dijo que lo hacía a nombre de la entonces presidenta del INE.

“Me dijo que Guadalupe le mandaba a preguntar qué era lo que yo quería del INE”.

López afirmó que respondió que no quería nada del instituto, sino únicamente trabajar. Después, acudió con Taddei para contarle lo sucedido.

Según el relato de la consejera, Taddei negó haber enviado a alguien y le dijo que desconocía lo ocurrido, que lo revisaría y que ya no contrataría a Hernández.

¿Rita Bell López considera renunciar al INE?

Al ser cuestionada sobre si consideraba separarse del cargo, López respondió que tiene la conciencia tranquila y que considera importante dar la cara ante la situación.

“Yo lo que abone a la institución, tengo mi conciencia tranquila; siempre las imágenes son muy complicadas, pero de verdad la señora fue metiéndose en un montón de problemas y yo aquello que no lastime la institución, por eso es importante salir”, expresó.

La consejera también dijo que la renuncia de la entonces presidenta del INE ha sido un respiro para ella y reiteró que ha vivido con miedo y angustia por las amenazas que afirma haber recibido.

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