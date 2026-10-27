Trabajadores del IMSS protestan frente a Palacio Nacional

Protestas del IMSS en la CDMX. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se concentran frente a Palacio Nacional este martes 27 de octubre, como parte de sus protestas para exigir aumentos salariales y mejoras en las condiciones laborales.

Trabajadores del IMSS se concentran frente a Palacio Nacional, en la CDMX

Para el día de hoy a las 7:30 horas, se convocó a los trabajadores del IMSS para que asistan a la “Mañanera de la Resistencia”, en el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX), en donde se darán más detalles sobre la marcha nacional del próximo 30 de octubre y otras acciones que se tomarán durante las protestas.

De acuerdo con Rafael Soto, vocero de las movilizaciones, la megamarcha se realizará en dos etapas: primero a las 10 de la mañana en Paseo de la Reforma, y después saldrán desde Centro Médico Nacional Siglo XXI, a las 16:00 horas, para que se sumen a las protestas los trabajadores del turno matutino.

Los manifestantes también se reunieron en el Zócalo para juntar más de 300 mil firmas, cifra necesaria para que renuncie Rafael Olivos al Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS).

Trabajadores del IMSS denuncian hostigamiento laboral tras protestas

Durante el encuentro con la prensa, afuera de Palacio Nacional, Rafael Soto habló sobre las amenazas y hostigamiento laboral que han recibido los trabajadores del IMSS a raíz de las protestas.

El vocero explicó que “el miedo ya cambio de lado” y son falsas las amenazas de que puedan desaparecer a su organización, como paso con Luz y Fuerza del Centro, durante la presidencia de Felipe Calderón.

“No vamos a permitir que nos paren con el miedo o con mentiras. Dicen que nos van extinguir al igual que lo hicieron con la compañía de Luz (y Fuerza). Se los digo fuerte y claro: un minuto de huelga, un minuto de paro, un minuto que el seguro social dejara de dar servicio, inmediatamente este país se desbordaría”

Se muestran abiertos al diálogo, pero con funcionarios de primer nivel

Los trabajadores del IMSS también manifestaron sus intenciones de dialogar con funcionarios de primer nivel del Gobierno Federal para llegar a un acuerdo, aunque hasta el momento las autoridades son quienes han quedado a deber en este sentido.

“No vamos a permitir como la mañanera pasada, que funcionarios de tercer nivel sin capacidad o facultad para tomar decisiones nos quieran encapsular aquí, en el Zócalo. Si hay diálogo pero solo si dejamos de fingir y nos tratamos como adultos, como trabajadores representativos de la clase trabajadora”, declaró Rafael Soto.

Zoé Robledo presenta plan de 12 acciones para mejorar las condiciones del IMSS

La presencia de los manifestantes afuera de Palacio Nacional coincidió con la participación de Zoé Robledo, director general del IMSS, durante la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Robledo presentó un plan de 12 acciones para mejorar las condiciones del Seguro Social en un lapso de 120 días. Estos son puntos que se presentaron:

Incremento salarial del 8%

Basificación de 10 mil 939 trabajadores

Contratación de 2 mil 500 médicos especialistas

100 equipos médicos de alta tecnología

2 mil 917 equipos médicos para cada servicio

18 mil 016 camillas y camas nuevas

Programa de mantenimiento emergente

Garantía de insumos en cada piso

Modernización de almacenes y distribución de medicamentos

Programa para reducir rezago

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