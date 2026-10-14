¡Atento pensionado! En noviembre recibes pago y aguinaldo

Adultos mayores reciben pensión y aguinaldo en noviembre. Foto: Cuartoscuro

Los pensionados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) recibirán el pago correspondiente a noviembre el jueves 29 de octubre de 2026, mientras que los beneficiarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tendrán su depósito el lunes 2 de noviembre, de acuerdo con las fechas señaladas en los calendarios de pago proporcionados.

Además de la mensualidad, los pensionados deben considerar las fechas del aguinaldo 2026, cuyo esquema de entrega es distinto para cada institución. En el caso del ISSSTE, la prestación se divide en dos partes, mientras que para los pensionados del IMSS bajo el régimen de la Ley 73 se contempla un solo depósito.

Conocer las fechas permite organizar los gastos y verificar los movimientos bancarios correspondientes a la pensión y al aguinaldo durante los últimos meses de 2026.

ISSSTE adelanta el pago de la pensión de noviembre

El ISSSTE depositará la pensión de noviembre el jueves 29 de octubre de 2026, según el calendario de pagos proporcionado para este ejercicio.

De esta manera, los pensionados de esa institución podrán disponer de los recursos antes de que termine octubre. El depósito corresponde a la mensualidad de noviembre y forma parte de las fechas establecidas para el pago de las pensiones durante el año.

Para el cierre de 2026, el calendario también contempla el pago del aguinaldo, cuya primera parte se entregará durante la primera quincena de noviembre. La segunda parte está prevista para comienzos de enero de 2027.

Calendario de pagos ISSSTE 2026

Las fechas de depósito señaladas en el calendario proporcionado son las siguientes:

Enero: viernes 2

viernes 2 Febrero: viernes 30 de enero

viernes 30 de enero Marzo: viernes 27 de febrero

viernes 27 de febrero Abril: viernes 27 de marzo

viernes 27 de marzo Mayo: miércoles 29 de abril

miércoles 29 de abril Junio: lunes 29 de mayo

lunes 29 de mayo Julio: lunes 29 de junio

lunes 29 de junio Agosto: jueves 30 de julio

jueves 30 de julio Septiembre: viernes 28 de agosto

viernes 28 de agosto Octubre: miércoles 30 de septiembre

miércoles 30 de septiembre Noviembre: jueves 29 de octubre

jueves 29 de octubre Aguinaldo: primera quincena de noviembre

primera quincena de noviembre Diciembre: viernes 27 de noviembre

IMSS pagará la pensión de noviembre el lunes 2

Los pensionados del IMSS recibirán su depósito mensual el lunes 2 de noviembre de 2026, fecha contemplada en el calendario proporcionado para los pagos de la institución.

A diferencia del ISSSTE, que adelantará el depósito de noviembre al 29 de octubre, el IMSS realizará el pago al inicio del mes correspondiente.

El monto de la pensión depende de las condiciones particulares de cada beneficiario, entre ellas las semanas cotizadas, el salario registrado durante su vida laboral y el régimen bajo el cual se otorgó la prestación.

Por ello, la cantidad que recibe cada pensionado puede variar, aunque la fecha de depósito sea la misma para quienes cobran bajo el calendario mensual de la institución.

Calendario de pagos IMSS 2026

Estas son las fechas de depósito mensual incluidas en la información proporcionada:

Enero: viernes 2

viernes 2 Febrero: martes 3

martes 3 Marzo: lunes 2

lunes 2 Abril: miércoles 1

miércoles 1 Mayo: lunes 4

lunes 4 Junio: lunes 1

lunes 1 Julio: miércoles 1

miércoles 1 Agosto: lunes 3

lunes 3 Septiembre: martes 1

martes 1 Octubre: jueves 1

jueves 1 Noviembre: lunes 2

lunes 2 Diciembre: martes 1

Aguinaldo de pensionados IMSS e ISSSTE: fechas de pago en 2026

El aguinaldo para pensionados del IMSS y del ISSSTE tendrá fechas de entrega diferentes durante el cierre de 2026 y el comienzo de 2027.

Para los pensionados del IMSS que reciben su prestación bajo la Ley del Seguro Social de 1973 (Ley 73), el aguinaldo se depositará en un solo abono el lunes 2 de noviembre de 2026, junto con la mensualidad de la pensión, según la información proporcionada por Reporte Índigo.

En el caso del ISSSTE, la entrega se realizará en dos exhibiciones:

Primera parte: durante la primera quincena de noviembre de 2026

durante la primera quincena de noviembre de 2026 Segunda parte: a principios de enero de 2027

Por lo tanto, los pensionados deben distinguir entre la fecha en que reciben su mensualidad y el periodo previsto para el depósito del aguinaldo. En el ISSSTE, la primera parte de esta prestación se entregará durante noviembre, mientras que la segunda quedará pendiente para el inicio del siguiente año.

¿Qué hacer si no depositan la pensión del IMSS o ISSSTE?

Si el depósito de la pensión no aparece en la cuenta bancaria durante la fecha prevista, los beneficiarios pueden comunicarse con la institución correspondiente para solicitar información y revisar el estado del pago.

Las opciones de atención incluidas en la información proporcionada son las siguientes.

Si recibes una pensión del IMSS

Llama al 800 623 23 23 y selecciona la opción 3 para recibir atención a pensionados

y selecciona la opción 3 para recibir atención a pensionados Acude a la Subdelegación o Unidad de Medicina Familiar más cercana para verificar el estado del pago y solicitar una aclaración

Si recibes una pensión del ISSSTE

Acude a un módulo de atención al derechohabiente para reportar el problema y solicitar la revisión del depósito

Utiliza el Buzón Virtual de Atención a Derechohabientes

Comunícate al 55 4000 1000 para levantar un reporte telefónico

Antes de presentar una aclaración, conviene revisar los movimientos de la cuenta bancaria para comprobar si el depósito se encuentra reflejado.

También es recomendable planear las visitas a las sucursales bancarias, especialmente cuando se pretende retirar el dinero directamente en ventanilla, pues las fechas de pago pueden concentrar a un mayor número de usuarios.

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