Diputada de Morena dice estar “cansada” de que se culpe a la 4T de las desapariciones

Diputada Melba Edeyanira Albavera. Foto: Charbell Lucio

La diputada Melba Edeyanira Albavera Padilla, perteneciente a la bancada de Morena en el Congreso de Michoacán, rechazó que México y Michoacán atraviesen una crisis humanitaria por las desapariciones, y calificó ese planteamiento como una “trampa discursiva” de la oposición.

Diputada de Morena asegura que en sexenios pasados hubo más desaparecidos

La legisladora por el distrito 1, con cabecera en La Piedad, afirmó que los datos muestran que la mayor cantidad de desapariciones ocurrieron en los sexenios anteriores a la llegada de la Cuarta Transformación (4T).

“Definitivamente los datos demuestran que la mayor cantidad de desapariciones han sido en sexenios anteriores al 2018.Y que además lo peor, y lo más grave, es que en aquellos sexenios era el propio Estado el que se encargaba de desaparecer a la ciudadanía, a las personas que se atrevían a levantar la voz”, expresó.

Albavera Padilla defendió la actuación de los gobiernos del expresidente Andrés Manuel López Obrador y de la actual presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en materia de Derechos Humanos y atención a familiares de personas desaparecidas.

Afirmó que ambas administraciones han trabajado con víctimas, madres buscadoras, viudas y huérfanos, por lo que se dijo “cansada” del discurso que responsabiliza a la 4T de las desapariciones.

Se dice cansada de críticas contra la 4T por desaparecidos en México

“Yo me atrevo a decirlo a nombre de mis compañeros, rechazamos este discurso de la crisis humanitaria tanto en el país como en nuestro propio estado. De ninguna otra legislatura, de ningún otro gobierno se ha visto el humanismo sobre este tema y discúlpenme, no me puedo quedar callada.Ya estoy cansada, estamos cansados de escuchar esta retórica, esta trampa discursiva en la que se quiere confundir y acusar a quienes justamente con mayor intensidad han trabajado por los derechos humanos de mexicanas y mexicanos, tanto desaparecidos, desaparecidas y de sus familias”, mencionó la diputada Melba Edeyanira Albavera .

Las declaraciones de la legisladora ocurrieron en una conferencia en la que la bancada de Morena en el Congreso de Michoacán anunció la posible aprobación de la Ley de Personas Desaparecidas durante la sesión de este miércoles.

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