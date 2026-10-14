Consulta salarial del IMSS: 476 mil trabajadores votan por aumento de 6.8%; exigen 10%

Foto: Cuartoscuro

Son 476 mil 260 trabajadores en activo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) quienes participan, este miércoles 14 de octubre, en una consulta para decidir si aceptan o rechazan el aumento salarial de 6.8%, que incluye un incremento directo al salario tabular de 2.9%. Sin embargo, trabajadores inconformes exigen un aumento de 10% y piden transparencia en el proceso de votación.

La consulta comenzó a las 7:30 horas en distintos hospitales, clínicas y oficinas del IMSS. Uno de los puntos de votación se instaló en el Centro Médico Nacional La Raza, en la Ciudad de México (CDMX), donde se colocaron tres urnas para recibir los votos de los trabajadores.

Así te lo informamos

¿Cómo se compone el aumento salarial del IMSS?

De acuerdo con la información presentada durante la jornada de votación, el incremento total de 6.8% se divide en dos conceptos:

2.9% directo al salario tabular.

3.9% correspondiente al concepto 11, libre de impuestos.

Los trabajadores inconformes señalan que su exigencia es obtener un aumento salarial de 10%, por lo que la consulta se desarrolla en medio de las protestas y movilizaciones que han realizado para expresar su descontento.

Trabajadores del IMSS vigilan la consulta salarial

En el Centro Médico Nacional La Raza, trabajadores inconformes formaron una comisión de vigilancia para observar el desarrollo de la consulta y verificar que se realice con transparencia.

Carolina Morales, trabajadora del hospital, señaló que desde las 7:00 horas había compañeros formados para participar en la jornada. Explicó que la comisión permanecerá durante todo el proceso para vigilar las votaciones.

La trabajadora también indicó que esperan una participación amplia, debido al descontento que existe entre el personal de salud. No obstante, sostuvo que los resultados de la consulta no resolverán por sí solos todas las demandas de los trabajadores.

Además, advirtió que, si los resultados no reflejan lo que consideran el sentir de la base trabajadora, harán un llamado para convocar a un Congreso extraordinario.

¿A qué hora cierran las urnas y cuándo se conocerán los resultados?

De acuerdo con el reporte desde el Centro Médico Nacional La Raza, las urnas permanecerán abiertas hasta las 21:30 horas de este miércoles 14 de octubre.

Después del cierre se realizará el conteo de los votos. Los resultados podrían darse a conocer durante la madrugada del jueves 15 de octubre, aproximadamente entre las 3:00 y las 4:00 horas.

La consulta de este miércoles busca definir si los trabajadores aceptan o rechazan el incremento salarial propuesto, mientras continúan las exigencias de mejores condiciones laborales y de atención a sus demandas.

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