Caso Dariana: vinculan a proceso al “Zancudo” presunto feminicida de la adolescente en Puebla

Dariana fue a la escuela y no regresó a casa. Foto: Cuartoscuro/FGEPuebla

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla obtuvo la vinculación a proceso de Abraham “N”, alias el “Zancudo”, adolescente de 17 años, por su probable participación en el feminicidio de Dariana Valencia Serrano, de 15 años, en el municipio de Teziutlán.

¿Qué dice la Fiscalía de Puebla?

De acuerdo con la información de la Fiscalía, los hechos ocurrieron el 5 de octubre de 2026, cuando el adolescente presuntamente citó a la víctima y después la llevó a un inmueble abandonado, donde habría ejercido violencia física contra ella y le ocasionó diversas lesiones.

“Presuntamente (el “Zancudo”) la sometió mediante el uso de la fuerza y le ocasionó diversas lesiones. La causa de muerte fue establecida como traumatismo facial, traumatismo craneoencefálico y asfixia por estrangulamiento”, dijo la Fiscalía.

La Fiscalía General del Estado de Puebla obtuvo la vinculación a proceso de un adolescente de 17 años, identificado con las iniciales A.M.G., por su probable participación en el delito de feminicidio en agravio de la adolescente D.V.S., en el municipio de Teziutlán.… pic.twitter.com/Jo38pvtz51 — FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) October 14, 2026

Tras los actos de investigación y los datos de prueba presentados por la Fiscalía, el 13 de octubre de 2026 una autoridad judicial resolvió vincular a proceso al adolescente por el delito de feminicidio.

Como medida cautelar, se le impuso internamiento preventivo. Además, se estableció un plazo de mes y medio para el cierre de la investigación complementaria, periodo durante el cual la Fiscalía continuará con las diligencias correspondientes.

El proceso penal continuará mientras las autoridades realizan las investigaciones para esclarecer los hechos.

¿Qué se sabe de Dariana?

Dariana Valencia Serrano era originaria de San Juan Xiutetelco y estudiaba en la Secundaria Federal Antonio Audirac, en Teziutlán. Fue localizada sin vida después de acudir a la escuela y no regresar a su domicilio el 6 de octubre.

El feminicidio de Dariana Valencia Serrano, estudiante de 15 años, generó indignación en la Sierra Nororiental de Puebla, donde se realizó una protesta para demandar justicia por su muerte.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.