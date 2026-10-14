Subsidio de la CFE tendrá un mes adicional en Sinaloa; ve a partir de cuándo

Subsidio en el recibo de la luz. Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

Se extiende por un mes el subsidio de verano de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en los hogares de Sinaloa. La gobernadora interina, Graciela Domínguez Nava, confirmó la noticia y anunció que la medida se aplicará desde el próximo año.

Subsidio de la CFE se extiende un mes más en Sinaloa a partir de 2027

Durante la temporada de calor aumenta el uso de aparatos eléctricos, como ventiladores o el aire acondicionado. Por este motivo, cada año la CFE otorga un subsidio en Sinaloa y otros estados, para que el recibo de la luz no llegue tan caro.

Actualmente este descuento se aplica del 1 de mayo al 31 de octubre, pero a partir del próximo año, el subsidio en Sinaloa se extenderá por un mes más y se aplicará desde abril.

“Hay certeza de que habrá una ampliación de subsidio por un mes más en el 2027 para Sinaloa; sería a partir de abril, actualmente es a partir de mayo y ahora sería a partir de abril del 2027”, declaró la gobernadora.

Domínguez Nava confirmó que ha sostenido pláticas con el secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora; la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, y autoridades de la CFE, para avanzar en la parte operativa de la aplicación de este descuento.

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