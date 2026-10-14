Trabajadores del IMSS llaman a evitar fraude en consulta salarial, piden cuidar casillas y grabar voto

Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) marcharon del Centro Médico Nacional Siglo XXI a las oficinas centrales del organismo para manifestarse contra la propuesta de incremento salarial de 6.8%, de la cual únicamente 2.9% correspondería directamente al salario.

Los inconformes llamaron a votar por el “No” en la consulta sindical que se realiza este miércoles y anunciaron que vigilarán las 670 casillas habilitadas para el proceso.

Trabajadores del IMSS llaman a votar por el “No”

Rafael Soto, enfermero del IMSS y vocero del movimiento, aseguró que los trabajadores rechazarán la propuesta de incremento salarial y pidió a sus compañeros participar en la consulta.

“Estamos seguros que la gente va a votar a favor del No, a menos que hagan un fraude, no hay manera de que ganen esta encuesta”, afirmó.

Soto también llamó a los trabajadores a acudir a las unidades para emitir su voto y organizarse para vigilar el desarrollo de la jornada.

“Todos los trabajadores van a salir a las unidades a votar, todos tienen que votar por el No, pero además tienen que formar unidades para cuidar el voto en las casillas, tienen que estar grabando”, expresó.

Por su parte, Octavio Fernández, médico anestesiólogo, sostuvo que el proceso presenta irregularidades desde su origen, aunque señaló que los inconformes ejercerán su derecho a votar.

“La encuesta fue analizada jurídicamente, el proceso está viciado de origen. Sin embargo, no podemos rechazar nuestro derecho a la democracia, de tal manera que vamos a ejercer el voto, pero ¿hacia dónde lo vamos a dirigir? ¡No!”, declaró.

Anuncian vigilancia en 670 casillas y nuevas movilizaciones

Al concluir la marcha hacia las oficinas centrales del IMSS, los participantes informaron que vigilarán las 670 casillas para observar el desarrollo de la consulta y prevenir posibles irregularidades, según sus declaraciones.

Rafael Soto adelantó que las protestas continuarán después de la votación y que el movimiento prepara una nueva movilización dentro de 15 días.

“Vamos a cuidar que no nos hagan fraude y vamos a irnos preparando para la próxima movilización que será dentro de 15 días”, señaló.

Los manifestantes también reiteraron su exigencia de que Rafael Olivos deje la dirigencia sindical.

¿Qué exigen los trabajadores del IMSS?

Durante el cierre de la protesta, los participantes leyeron el documento denominado Manifiesto nacional por la defensa de la salud, en el que expusieron sus demandas laborales y relacionadas con la atención médica.

Mery Barragán, vocera de los trabajadores, enumeró las principales exigencias del movimiento:

Aumento salarial de 10%

Abastecimiento de material, equipo y personal para garantizar la atención médica

Un régimen de jubilaciones y pensiones para todos los trabajadores

Rechazo a las Afores

“Sostenemos que defender los derechos laborales de los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social también significa defender el derecho de la población a recibir atención médica digna”, expresó Barragán.

A la marcha se sumaron profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) e integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).

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