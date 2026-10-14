Simon y Trudy refuerzan las lluvias en México: advierten por inundaciones, deslaves y oleaje elevado en estos estados

Foto: Cuartoscuro

El huracán Simon y la tormenta tropical Trudy mantienen la vigilancia meteorológica en costas del Pacífico mexicano. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias fuertes en distintas regiones del país, oleaje elevado y rachas de viento durante los próximos días. Además, un sistema tropical al sur de Guerrero y Michoacán podría reforzar las precipitaciones en el occidente y sur de México.

¿Dónde están Simón y Trudy este miércoles 14 de octubre?

De acuerdo con el aviso del SMN emitido a las 9:00 horas, el huracán Simon, categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, se localizó a 260 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 400 kilómetros al sur-sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

El fenómeno presenta vientos máximos sostenidos de 150 kilómetros por hora, rachas de 185 km/h y desplazamiento hacia el suroeste a 4 km/h. Su circulación favorece chubascos y lluvias fuertes en el occidente de México.

Por su parte, la tormenta tropical Trudy se ubicó a 535 kilómetros al sur-suroeste de Lagunas de Chacahua, Oaxaca, y a 600 kilómetros al sur de Acapulco, Guerrero. Registra vientos sostenidos de 95 km/h, rachas de 110 km/h y se desplaza hacia el oeste-noroeste a 20 km/h.

El SMN prevé que la circulación de Trudy refuerce la probabilidad de lluvias en el sur y sureste del país. También anticipa que el sistema podría evolucionar a huracán en los próximos días.

La #TormentaTropical #Trudy se encuentra a 530 km al sur-suroeste de Lagunas de Chacahua, #Oaxaca. Su circulación reforzará la probabilidad de #Lluvias en el sur y sureste de #México. Detalles, en la imagen pic.twitter.com/W492FAlV7Y — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 14, 2026

Pronóstico de lluvias para el miércoles 14 de octubre

El pronóstico extendido a 96 horas del SMN contempla los siguientes acumulados de lluvia para este miércoles:

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros:

Coahuila, en el norte y oeste

Chihuahua, en el este y sur

Durango, en el norte, oeste y sur

Estado de México, en el oeste y suroeste

Guerrero, en el este y sur

Oaxaca, en el norte, oeste y sur

Chubascos con lluvias puntuales fuertes, de 25 a 50 milímetros:

Zacatecas, en el sur y oeste

Jalisco, en el norte, centro y sur

Guanajuato, en el oeste

Michoacán, en el oeste, norte y este

Colima

Ciudad de México

Morelos

Tamaulipas

Veracruz, en el sur

Tabasco

Chiapas, en el centro y sur

Intervalos de chubascos, de 5 a 25 milímetros:

Baja California Sur

Sinaloa

Nayarit

Nuevo León

San Luis Potosí

Aguascalientes

Querétaro

Hidalgo

Puebla

Tlaxcala

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Lluvias aisladas, de 0.1 a 5 milímetros: Baja California y Sonora.

¿Qué estados tendrán lluvias del jueves 15 al sábado 17 de octubre?

El pronóstico a 96 horas advierte que las precipitaciones continuarán en varias regiones. Estos son los estados y las categorías de lluvia previstas para cada día.

Jueves 15 de octubre

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas, de 75 a 150 milímetros:

Coahuila, en el centro, norte y oeste

Chihuahua, en el centro, este y sur

Durango, en el norte y oeste

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros:

Zacatecas, en el oeste y sur

Jalisco, en el oeste, centro y norte

Guanajuato, en el sur

Michoacán, en el oeste, norte y este

Chubascos con lluvias puntuales fuertes, de 25 a 50 milímetros:

Sinaloa, en el sur

Nayarit

Aguascalientes

Estado de México, en el centro y oeste

Morelos

Guerrero, en el este, sur y oeste

Oaxaca, en el norte, este, centro y sur

Tamaulipas, en el norte y oriente

Veracruz

Chiapas, en el oeste y sur

Tabasco, en el oeste y sur

Yucatán, en el norte

Quintana Roo, en el norte y costa

Intervalos de chubascos, de 5 a 25 milímetros: Colima, Nuevo León, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Puebla, Tlaxcala y Campeche.

Viernes 16 de octubre

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas, de 75 a 150 milímetros:

Hidalgo, en el este

Veracruz, en el norte, centro y sur

San Luis Potosí, en el este

Querétaro, en el norte

Puebla, en el norte y este

Oaxaca, en el norte

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros:

Chihuahua, en el centro, este y sur

Durango, en el norte y sur

Sinaloa, en el sur y centro

Baja California Sur, en el sur

Tamaulipas, en el centro, este y sur

Guerrero, en el este y sur

Chiapas, en el sur y este

Chubascos con lluvias puntuales fuertes, de 25 a 50 milímetros:

Coahuila, en el oeste y este

Nuevo León, en el centro, sur y sureste

Zacatecas, en el oeste y sur

Nayarit

Jalisco, en el norte y oeste

Colima

Michoacán, en el oeste, norte, centro y este

Estado de México, en el suroeste

Ciudad de México

Tlaxcala

Tabasco, en el este

Quintana Roo, en el norte, centro y sur

Intervalos de chubascos, de 5 a 25 milímetros: Baja California, en el sur; Sonora, en el oeste; Aguascalientes, Guanajuato, Morelos, Campeche y Yucatán.

Sábado 17 de octubre

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas, de 75 a 150 milímetros:

Puebla, en el norte

Veracruz, en el norte y sur

Oaxaca, en el norte

Tabasco

Chiapas, en el norte

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros:

Chihuahua, en el oeste y suroeste

Sinaloa, en el norte y centro

Sonora, en el sur

Baja California Sur, en el sur

San Luis Potosí, en el este

Querétaro, en el norte

Hidalgo, en el este

Guerrero, en el centro y sur

Michoacán, en el este y sur

Chubascos con lluvias puntuales fuertes, de 25 a 50 milímetros:

Durango

Tamaulipas, en el centro y sur

Nuevo León, en el centro y sureste

Zacatecas, en el oeste y sur

Nayarit

Jalisco, en el oeste

Colima

Estado de México, en el suroeste

Tlaxcala

Quintana Roo, en el norte, centro y sur

Intervalos de chubascos, de 5 a 25 milímetros: Baja California, en el sur; Coahuila, Aguascalientes, Guanajuato, Ciudad de México, Morelos, Campeche y Yucatán.

¿Qué riesgos provocarán las lluvias de Simón y Trudy?

El SMN advierte que las lluvias fuertes, muy fuertes e intensas pueden presentarse junto con descargas eléctricas, rachas de viento y caída de granizo.

Entre los riesgos que pueden generar las precipitaciones se encuentran:

Incremento en los niveles de ríos y arroyos

Desbordamientos e inundaciones en zonas bajas

Encharcamientos

Deslaves

Caída de árboles y anuncios publicitarios por las rachas de viento

También se pronostica oleaje de entre 1 y 2 metros este miércoles en costas occidentales de:

Baja California

Baja California Sur

Sinaloa

Nayarit

Colima

Jalisco

Michoacán

Guerrero

Chiapas

Para el jueves, el oleaje podría alcanzar entre 3 y 4 metros en las costas del centro y sur de Sinaloa y Nayarit.

Recomendaciones de las autoridades ante las lluvias

Ante el pronóstico, el SMN exhorta a la población a mantenerse atenta a sus avisos y seguir las recomendaciones de Protección Civil de cada entidad.

Para reducir riesgos, toma en cuenta las siguientes medidas:

Consulta los avisos meteorológicos oficiales y las indicaciones de Protección Civil

Evita cruzar corrientes de agua o zonas inundadas

Mantente atento al incremento del nivel de ríos y arroyos, especialmente si vives en zonas bajas

Considera el riesgo de deslaves en zonas susceptibles

Ten precaución ante las rachas de viento que podrían derribar árboles y anuncios

Atiende las indicaciones de las autoridades en las zonas costeras ante el oleaje elevado

Para conocer las actualizaciones de estos sistemas meteorológicos consulta los avisos del Servicio Meteorológico Nacional y de la Comisión Nacional del Agua.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.