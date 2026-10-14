Simon y Trudy refuerzan las lluvias en México: advierten por inundaciones, deslaves y oleaje elevado en estos estados
Simon y Trudy mantienen la vigilancia en el Pacífico; revisa qué estados tendrán lluvias fuertes e intensas y los riesgos previstos hasta el sábado.
El huracán Simon y la tormenta tropical Trudy mantienen la vigilancia meteorológica en costas del Pacífico mexicano. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias fuertes en distintas regiones del país, oleaje elevado y rachas de viento durante los próximos días. Además, un sistema tropical al sur de Guerrero y Michoacán podría reforzar las precipitaciones en el occidente y sur de México.
¿Dónde están Simón y Trudy este miércoles 14 de octubre?
De acuerdo con el aviso del SMN emitido a las 9:00 horas, el huracán Simon, categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, se localizó a 260 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 400 kilómetros al sur-sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.
El fenómeno presenta vientos máximos sostenidos de 150 kilómetros por hora, rachas de 185 km/h y desplazamiento hacia el suroeste a 4 km/h. Su circulación favorece chubascos y lluvias fuertes en el occidente de México.
Por su parte, la tormenta tropical Trudy se ubicó a 535 kilómetros al sur-suroeste de Lagunas de Chacahua, Oaxaca, y a 600 kilómetros al sur de Acapulco, Guerrero. Registra vientos sostenidos de 95 km/h, rachas de 110 km/h y se desplaza hacia el oeste-noroeste a 20 km/h.
El SMN prevé que la circulación de Trudy refuerce la probabilidad de lluvias en el sur y sureste del país. También anticipa que el sistema podría evolucionar a huracán en los próximos días.
Pronóstico de lluvias para el miércoles 14 de octubre
El pronóstico extendido a 96 horas del SMN contempla los siguientes acumulados de lluvia para este miércoles:
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros:
- Coahuila, en el norte y oeste
- Chihuahua, en el este y sur
- Durango, en el norte, oeste y sur
- Estado de México, en el oeste y suroeste
- Guerrero, en el este y sur
- Oaxaca, en el norte, oeste y sur
Chubascos con lluvias puntuales fuertes, de 25 a 50 milímetros:
- Zacatecas, en el sur y oeste
- Jalisco, en el norte, centro y sur
- Guanajuato, en el oeste
- Michoacán, en el oeste, norte y este
- Colima
- Ciudad de México
- Morelos
- Tamaulipas
- Veracruz, en el sur
- Tabasco
- Chiapas, en el centro y sur
Intervalos de chubascos, de 5 a 25 milímetros:
- Baja California Sur
- Sinaloa
- Nayarit
- Nuevo León
- San Luis Potosí
- Aguascalientes
- Querétaro
- Hidalgo
- Puebla
- Tlaxcala
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Lluvias aisladas, de 0.1 a 5 milímetros: Baja California y Sonora.
¿Qué estados tendrán lluvias del jueves 15 al sábado 17 de octubre?
El pronóstico a 96 horas advierte que las precipitaciones continuarán en varias regiones. Estos son los estados y las categorías de lluvia previstas para cada día.
Jueves 15 de octubre
Lluvias muy fuertes con puntuales intensas, de 75 a 150 milímetros:
- Coahuila, en el centro, norte y oeste
- Chihuahua, en el centro, este y sur
- Durango, en el norte y oeste
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros:
- Zacatecas, en el oeste y sur
- Jalisco, en el oeste, centro y norte
- Guanajuato, en el sur
- Michoacán, en el oeste, norte y este
Chubascos con lluvias puntuales fuertes, de 25 a 50 milímetros:
- Sinaloa, en el sur
- Nayarit
- Aguascalientes
- Estado de México, en el centro y oeste
- Morelos
- Guerrero, en el este, sur y oeste
- Oaxaca, en el norte, este, centro y sur
- Tamaulipas, en el norte y oriente
- Veracruz
- Chiapas, en el oeste y sur
- Tabasco, en el oeste y sur
- Yucatán, en el norte
- Quintana Roo, en el norte y costa
Intervalos de chubascos, de 5 a 25 milímetros: Colima, Nuevo León, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Puebla, Tlaxcala y Campeche.
Viernes 16 de octubre
Lluvias muy fuertes con puntuales intensas, de 75 a 150 milímetros:
- Hidalgo, en el este
- Veracruz, en el norte, centro y sur
- San Luis Potosí, en el este
- Querétaro, en el norte
- Puebla, en el norte y este
- Oaxaca, en el norte
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros:
- Chihuahua, en el centro, este y sur
- Durango, en el norte y sur
- Sinaloa, en el sur y centro
- Baja California Sur, en el sur
- Tamaulipas, en el centro, este y sur
- Guerrero, en el este y sur
- Chiapas, en el sur y este
Chubascos con lluvias puntuales fuertes, de 25 a 50 milímetros:
- Coahuila, en el oeste y este
- Nuevo León, en el centro, sur y sureste
- Zacatecas, en el oeste y sur
- Nayarit
- Jalisco, en el norte y oeste
- Colima
- Michoacán, en el oeste, norte, centro y este
- Estado de México, en el suroeste
- Ciudad de México
- Tlaxcala
- Tabasco, en el este
- Quintana Roo, en el norte, centro y sur
Intervalos de chubascos, de 5 a 25 milímetros: Baja California, en el sur; Sonora, en el oeste; Aguascalientes, Guanajuato, Morelos, Campeche y Yucatán.
Sábado 17 de octubre
Lluvias muy fuertes con puntuales intensas, de 75 a 150 milímetros:
- Puebla, en el norte
- Veracruz, en el norte y sur
- Oaxaca, en el norte
- Tabasco
- Chiapas, en el norte
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros:
- Chihuahua, en el oeste y suroeste
- Sinaloa, en el norte y centro
- Sonora, en el sur
- Baja California Sur, en el sur
- San Luis Potosí, en el este
- Querétaro, en el norte
- Hidalgo, en el este
- Guerrero, en el centro y sur
- Michoacán, en el este y sur
Chubascos con lluvias puntuales fuertes, de 25 a 50 milímetros:
- Durango
- Tamaulipas, en el centro y sur
- Nuevo León, en el centro y sureste
- Zacatecas, en el oeste y sur
- Nayarit
- Jalisco, en el oeste
- Colima
- Estado de México, en el suroeste
- Tlaxcala
- Quintana Roo, en el norte, centro y sur
Intervalos de chubascos, de 5 a 25 milímetros: Baja California, en el sur; Coahuila, Aguascalientes, Guanajuato, Ciudad de México, Morelos, Campeche y Yucatán.
¿Qué riesgos provocarán las lluvias de Simón y Trudy?
El SMN advierte que las lluvias fuertes, muy fuertes e intensas pueden presentarse junto con descargas eléctricas, rachas de viento y caída de granizo.
Entre los riesgos que pueden generar las precipitaciones se encuentran:
- Incremento en los niveles de ríos y arroyos
- Desbordamientos e inundaciones en zonas bajas
- Encharcamientos
- Deslaves
- Caída de árboles y anuncios publicitarios por las rachas de viento
También se pronostica oleaje de entre 1 y 2 metros este miércoles en costas occidentales de:
- Baja California
- Baja California Sur
- Sinaloa
- Nayarit
- Colima
- Jalisco
- Michoacán
- Guerrero
- Chiapas
Para el jueves, el oleaje podría alcanzar entre 3 y 4 metros en las costas del centro y sur de Sinaloa y Nayarit.
Recomendaciones de las autoridades ante las lluvias
Ante el pronóstico, el SMN exhorta a la población a mantenerse atenta a sus avisos y seguir las recomendaciones de Protección Civil de cada entidad.
Para reducir riesgos, toma en cuenta las siguientes medidas:
- Consulta los avisos meteorológicos oficiales y las indicaciones de Protección Civil
- Evita cruzar corrientes de agua o zonas inundadas
- Mantente atento al incremento del nivel de ríos y arroyos, especialmente si vives en zonas bajas
- Considera el riesgo de deslaves en zonas susceptibles
- Ten precaución ante las rachas de viento que podrían derribar árboles y anuncios
- Atiende las indicaciones de las autoridades en las zonas costeras ante el oleaje elevado
Para conocer las actualizaciones de estos sistemas meteorológicos consulta los avisos del Servicio Meteorológico Nacional y de la Comisión Nacional del Agua.
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