“Comando Chihuahua”, el perrito de la Guardia Nacional. Foto: Pexels/ilustrativa

El perrito “Comando Chihuahua”, integrante de la Guardia Nacional (GN), llamó la atención durante el Desfile Cívico Militar por el 116 aniversario de la Revolución Mexicana, realizado este viernes 20 de noviembre en el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX).

“Comando Chihuahua” traía un sombrero muy mexicano

En un video difundido en redes sociales se observa al pequeño can en brazos de una elemento de la Guardia Nacional, antes del inicio del evento conmemorativo encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Con un sombrero mexicano y vestido con el uniforme táctico de la corporación, “Comando Chihuahua” atrajo las miradas de los asistentes, quienes se acercaron para convivir con él y tomarse fotografías.

Hoy se hizo presente el famoso "Comando Chihuahua" en el #Zocalo de la #Cdmx. pic.twitter.com/9MLJdoQCQp — EJÉRCITO, FUERZA AÉREA Y GUARDIA NACIONAL México (@EJTO_FAM_GN) November 20, 2026

¿Quién es “Comando Chihuahua”, el perrito de la Guardia Nacional?

“Comando Chihuahua” fue adoptado por la Guardia Nacional en 2026, después de que sus antiguos dueños, una pareja de adultos mayores originarios de Chihuahua, ya no pudieron hacerse cargo de él.

Desde entonces, el pequeño perro participa en actividades de proximidad social de la corporación. De acuerdo con sus cuidadoras, su presencia ha influido positivamente en la convivencia con la ciudadanía.

Su vestimenta también se ha convertido en una de sus características: suele portar el uniforme táctico de la Guardia Nacional, acompañado de un pequeño casco o gorra y una bandera de México.

“Comando Chihuahua” también recibe entrenamiento de búsqueda y rescate

Además de participar en actividades de acercamiento con la población, el perrito recibe entrenamiento para colaborar en misiones de búsqueda y rescate.

En julio de 2026 también fue captado durante la ceremonia conmemorativa del aniversario de la creación de la Guardia Nacional, realizada en Chihuahua, donde nuevamente llamó la atención de los asistentes.

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