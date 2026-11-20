Thanksgiving 2026 Foto: Pexels

El Día de Acción de Gracias (Thanksgiving) es una tradición estadounidense, aunque también se celebra en México, ya sea por familias de ese país que residen en territorio azteca o por las propias familias mexicanas que lo han adoptado.

Es por esto que aquí en Unotv.com te contamos cuándo se celebrará Thanksgiving 2026, cuáles son los platillos tradicionales y dónde puedes disfrutar de una cena especial en CDMX.

¿Cuándo es Thanksgiving 2026?

El Día de Acción de Gracias es una festividad que se caracteriza por su gastronomía, donde el pavo es el protagonista, y este 2026 se celebra el jueves 26 de noviembre.

Cabe señalar que la fecha cambia cada año debido a que en Estados Unidos la festividad tiene lugar el cuarto jueves de noviembre.

Esto de acuerdo con el Código de Estados Unidos, en su título 5, que incluso lo establece como un día festivo federal en dicho país.

A diferencia de Estados Unidos, en México Thanksgiving no es un día de descanso obligatorio contemplado en la Ley Federal del Trabajo.

¿Qué se come en una cena tradicional de Thanksgiving?

La cena de Acción de Gracias se caracteriza por una variedad de platillos que incluyen al pavo como protagonista, pero también diversas guarniciones y postres preparados con ingredientes de temporada.

De acuerdo con el Instituto Smithsonian de Estados Unidos, entre los alimentos tradicionales de esta celebración se encuentran:

Pavo rostizado: es el protagonista de la cena y suele prepararse al horno con mantequilla, hierbas y especias.

Relleno (stuffing): elaborado con pan, cebolla, apio y hierbas aromáticas.

Puré de papa: una de las guarniciones más populares, que suele acompañarse con gravy.

Salsa de arándanos: aporta un contraste dulce y ácido que acompaña al pavo.

Pay de calabaza: uno de los postres más representativos de esta celebración.

¿Dónde celebrar Thanksgiving 2026 en CDMX?

Si resides en la Ciudad de México y te gustaría disfrutar de una cena especial por Thanksgiving, hay varias opciones que puedes consultar.

De acuerdo con OpenTable, una plataforma digital que permite descubrir restaurantes, consultar menús y realizar reservaciones, algunos establecimientos que anunciaron experiencias para este día son:

Fonda Fina: ubicado en Medellín 79, colonia Roma Norte, ofrecerá un menú de cuatro tiempos.

The Palm: ubicado en Polanco, ofrecerá una cena para compartir con pavo orgánico rostizado o ahumado en madera de manzano.

También existen otras opciones como Pavorosso, un lugar que busca hacer del pavo su gran protagonista.

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