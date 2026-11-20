Alessandra Rojo denunció agresiones contra sus simpatizantes. Foto: Cuartoscuro

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, denunció agresiones contra personas que acudieron a respaldarla en el Congreso de la Ciudad de México (CDMX). Su comparecencia estaba prevista para este viernes 20 de noviembre de 2026, como parte de una mesa de trabajo para revisar el presupuesto de la demarcación para el ejercicio fiscal 2027. Según la alcaldesa, las agresiones ocurrieron dentro y fuera del recinto.

A través de un video difundido en sus redes sociales, la funcionaria aseguró que simpatizantes suyos fueron golpeados y amenazados por personas encapuchadas que se concentraron en las inmediaciones del recinto legislativo. También afirmó que, hasta el momento de su denuncia, le habían reportado 15 personas lesionadas y que ella permanecía dentro del Congreso porque, según dijo, los accesos estaban rodeados.

Encapuchados, pedradas, mantas con amenazas y más de 15 personas lesionadas. Así nos recibieron afuera del Congreso por venir a pedir un presupuesto justo.



Lo que no voy a tolerar es la violencia en contra de nuestras vecinas y vecinos. pic.twitter.com/NRpVQRtScO — Alessandra Rojo de la Vega (@AlessandraRdlv) November 20, 2026

“La verdad es que por respeto a la gente que está golpeada me quiero retirar, me quiero ir a verlos, porque no es justo lo que hacen, no es justo que Morena sea cómplice de toda esta violencia y que no se haga absolutamente nada al respecto. Quiero que sepan que le llame al secretario Pablo Vásquez le dije que por favor garantizara que la gente estuviera segura a las afueras y al interior del Congreso porque ahora estamos encerradas en este recinto. También le llamé a la jefa de gobierno y le pedí por favor y de manera urgente su intervención”. Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de la alcaldía Cuauhtémoc

La confrontación ocurrió mientras se desarrollaba la comparecencia de la alcaldesa, programada a las 11:00 horas en el salón Heberto Castillo del edificio de Donceles.

¿Qué denunció Alessandra Rojo de la Vega?

En la grabación, la alcaldesa afirmó que las personas que se encontraban afuera del Congreso amenazaron y golpearon a quienes la acompañaban. También señaló que algunos de los manifestantes estaban encapuchados y que, de acuerdo con las imágenes que compartió, hubo personas heridas que recibieron atención.

Rojo de la Vega atribuyó la presencia de uno de los grupos a simpatizantes de la diputada local Diana Sánchez Barrios. La funcionaria aseguró que se trataba de personas que tenía plenamente identificadas y responsabilizó a la legisladora por los hechos.

La edil también dijo que sus simpatizantes tuvieron que retirarse del lugar después de que, según su relato, fueron perseguidos por personas encapuchadas. Agregó que recibió reportes de ciudadanos golpeados.

Pide intervención del Gobierno de CDMX

En su mensaje, Alessandra Rojo de la Vega dijo que se comunicó con el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, para solicitarle que garantizara la seguridad de las personas tanto dentro como fuera del Congreso.

También aseguró que llamó a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, para pedir su intervención ante lo que describió como una situación urgente.

La alcaldesa cuestionó que, desde su perspectiva, no hubiera una respuesta suficiente ante las agresiones y acusó a Morena de ser cómplice de la violencia. Estas declaraciones forman parte de su posicionamiento público sobre los hechos.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) desplegó elementos de la Policía Metropolitana en las inmediaciones del recinto legislativo. La dependencia señaló que el operativo tenía como objetivo mantener la seguridad y permitir que las mesas de trabajo se desarrollaran en calma. También se reportaron cortes viales realizados por personal de Tránsito.

¿Qué ocurrió afuera del Congreso de CDMX?

De acuerdo con los reportes publicados sobre el incidente, al Congreso llegaron personas que respaldaban a la alcaldesa y otras que manifestaban su rechazo a su administración. La concentración derivó en enfrentamientos afuera del recinto.

De acuerdo con la alcaldesa un grupo de personas trans llegó a las inmediaciones del Congreso y, durante la confrontación, algunas personas lanzaron agua y objetos contra simpatizantes suyos. También señaló que se rompió el cerco de seguridad que rodeaba el inmueble y que se impidió el acceso por la puerta principal después de que Rojo de la Vega ingresó.

La presencia de colectivos de la diversidad sexual y de género ocurre en medio de una disputa pública entre organizaciones de este sector y la alcaldesa. El conflicto tiene antecedentes en las protestas de octubre pasado frente a la sede de la alcaldía Cuauhtémoc.

¿Por qué compareció Alessandra Rojo de la Vega en el Congreso?

La alcaldesa acudió al Congreso capitalino como parte de las mesas de trabajo de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para el análisis del Paquete Económico 2027.

La reunión estaba programada para las 11:00 horas de este viernes 20 de noviembre, en el salón Heberto Castillo del edificio de Donceles. Durante este ejercicio, las personas titulares de las alcaldías presentan sus planteamientos y participan en la revisión de los recursos públicos que se asignarán a sus demarcaciones.

En el caso de Cuauhtémoc, Rojo de la Vega señaló que el presupuesto que se discutiría estaba destinado a atender las necesidades de los habitantes de la demarcación. La comparecencia se desarrolló en un contexto de inconformidad de grupos que acudieron al recinto para manifestarse a favor y en contra de su gestión.

Antecedentes del conflicto entre la alcaldesa y colectivos trans

Las diferencias entre Alessandra Rojo de la Vega y organizaciones de la comunidad trans ya habían llegado al Congreso capitalino.

El 9 de octubre de 2026, integrantes de colectivos de la diversidad sexual y de género se manifestaron frente a la sede de la alcaldía Cuauhtémoc para solicitar una audiencia con la funcionaria. De acuerdo con la versión presentada por legisladores de Morena, las protestas buscaban garantías de seguridad y condiciones dignas para las actividades laborales de personas que trabajan en el espacio público.

Las organizaciones denunciaron agresiones durante esa jornada y reportaron personas lesionadas. La alcaldesa, por su parte, también señaló ataques contra integrantes de su administración y daños en las instalaciones de la demarcación.

Posteriormente, el 12 de noviembre, el Congreso de la CDMX aprobó un punto de acuerdo para exhortar a Rojo de la Vega a garantizar los derechos humanos de las poblaciones LGBTTTIQ+ y evitar la criminalización de sus protestas.

Los nuevos enfrentamientos registrados este 20 de noviembre vuelven a colocar en el centro de la discusión la relación entre la alcaldía Cuauhtémoc de la CDMX y las organizaciones que han protestado contra su administración.

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