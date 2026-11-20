Ramiro Escoto explica en su columna que la Basílica de San Pedro, uno de los templos más emblemáticos del mundo, cumple 400 años desde su consagración. Su historia comenzó en el siglo IV, cuando el emperador Constantino ordenó construir una primera iglesia sobre la tumba del apóstol Pedro. Siglos después, el deterioro del edificio llevó a emprender una reconstrucción monumental que reunió a grandes figuras del Renacimiento y el Barroco.

Bramante, Rafael, Miguel Ángel y Bernini dejaron su huella en una obra que tardó más de un siglo en concluirse y que implicó enormes recursos para el Vaticano.

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