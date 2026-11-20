Trump y Putin sostuvieron pláticas sobre conflicto en Ucrania. Foto: Reuters

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que sostuvo conversaciones positivas con su homólogo ruso, Vladimir Putin, sobre la guerra en Ucrania y consideró que existen posibilidades de alcanzar un acuerdo para poner fin al conflicto. Sin embargo, dijo que no quiere abordar las garantías de seguridad para Ucrania mientras no exista un pacto.

Durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, después de su gira por Asia, Trump afirmó que Putin expresó su interés en terminar la guerra por la vía diplomática.

Trump habla de avances en las conversaciones con Putin

El mandatario estadounidense explicó que ambos líderes conversaron por separado durante el encuentro de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), celebrado esta semana en Shenzhen, China, donde también se reunió con el presidente chino, Xi Jinping.

“Estamos manteniendo conversaciones muy positivas. Creo que hay muchas posibilidades de que podamos llegar a un acuerdo”, Donald Trump, presidente de Estados Unidos

El presidente estadounidense agregó que ha hablado con sus representantes, quienes trabajan en las negociaciones, aunque reconoció que alcanzar una solución no será sencillo.

También señaló que uno de los principales obstáculos es la relación entre el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y Putin, a quienes describió como líderes que se profesan un fuerte rechazo.

“El problema es que el presidente (Volodímir) Zelenski y el presidente Putin se profesan un odio tremendo, y eso nunca es fácil”, Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Rusia lanza ataque contra Ucrania tras declaración de paz

Pese a las conversaciones diplomáticas y a la declaración de paz emitida por los tres líderes tras su reunión en China, Rusia lanzó el viernes uno de los mayores ataques con misiles y drones contra Ucrania desde el inicio de la guerra.

El ataque provocó graves daños en instalaciones eléctricas y dejó ocho personas muertas.

La invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en febrero de 2022 ha dado lugar al conflicto más sangriento de Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.