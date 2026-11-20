La Fiscalía aclaró la situación. Foto: CLB

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) aseguró que la investigación por presunta violación contra Vadhir Derbez sigue abierta y que conserva las facultades para llevar el caso ante un juez mediante citatorio, pese a que un amparo dejó sin efectos la orden de aprehensión girada contra el actor.

Asimismo, la institución aclaró que pese a que el actor mencionó este viernes que cuenta con pruebas de su inocencia, el órgano de justicia aclaró que no ha recibido al momento tales evidencias.

#AsíLasCosasW I Caso Vadhir: citatorios sin recibir en más de 10 domicilios



El estatus legal del caso contra Vadhir "N": aunque un amparo dejó sin efectos la orden de aprehensión librada el 24 de abril de 2026, la investigación por violación sigue abierta y conserva la facultad… pic.twitter.com/fjEPqQiQqG — Así Las Cosas (@asilascosasw) November 20, 2026

La respuesta de la Fiscalía se produjo luego de que Vadhir Derbez ofreciera este viernes una entrevista junto con su abogado, Enrique González Casanova, en la que defendió su inocencia ante la denuncia por presunta violación.

“Que salga la verdad y se pueda limpiar mi nombre de alguna manera”, dijo Vadhir Derbez.

Fiscalía asegura que ha buscado a Vadhir Derbez en más de 10 domicilios

En entrevista para el programa “Así las cosas” de W Radio, Gema Chávez, coordinadora general de Delitos de Género de la Fiscalía capitalina, afirmó que la institución ha buscado a Vadhir Derbez y a su defensa en más de diez domicilios y lugares, incluido el despacho de sus abogados, para entregarles los citatorios.

“Se han incluso negado a recibirnos los citatorios”. Gema Chávez, coordinadora general de Delitos de Género de la Fiscalía , en entrevista para W Radio

Asimismo, la coordinadora agregó que la institución está dispuesta a recibir los elementos que presente la defensa, “la Fiscalía está en amplia disposición de recibirle al imputado y a su defensa los medios de prueba con los que cuente”.

Sin embargo, precisó que pese a que los abogados han mencionado en medios de comunicación que cuentan con dictámenes y otras pruebas que, no han presentado ante la autoridad investigadora.

“Ellos han mencionado en medios que cuentan con dictámenes y diversos medios probatorios que, sin embargo, en la investigación no los han acercado”. Gema Chávez, coordinadora general de Delitos de Género de la Fiscalía , en entrevista para W Radio

Chávez concluyó que la Fiscalía mantiene su postura de realizar una investigación objetiva e imparcial.

¿Qué respondió la Fiscalía sobre el amparo de Vadhir Derbez?

Sobre el amparo, Gema Chávez aclaró que la resolución judicial no anuló las indagatorias ni determinó que los hechos denunciados no hubieran ocurrido.

“El amparo efectivamente dejó sin efectos la orden de aprehensión, pero en ningún momento anuló la investigación hecha por esta fiscalía”. Gema Chávez, coordinadora general de Delitos de Género de la Fiscalía , en entrevista para W Radio

Chávez explicó que la Fiscalía inició una carpeta de investigación el 2 de abril de 2026, por el delito de violación contra el imputado, veintidós días después, el 24 de abril, un juez de control de la Ciudad de México libró una orden de aprehensión.

La funcionaria precisó que, durante los intentos por cumplimentar esa orden, el actor y su defensa promovieron un amparo; sin embargo, sostuvo que la resolución no acreditó ni desvirtuó la existencia de los hechos denunciados. “Tampoco acreditó ese amparo o desvirtuó que el hecho hubiese existido”, señaló Chávez, quien añadió que la decisión estuvo relacionada con la valoración que hizo el juez en su momento.

Sobre lo que puede hacer ahora la institución, la coordinadora fue puntual: “Quedaron a salvo los derechos o las facultades, en este caso de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, para judicializar el asunto por citatorio”.

Finalmente, la funcionaria detalló que esto significa que la Fiscalía puede insistir en presentar el caso ante un juez por esa vía, pues, desde su perspectiva, “tiene mérito”.

Vadhir Derbez también habló sobre las acusaciones que lo rodean

EXCLUSIVA 🟤 "Que salga la verdad y se pueda limpiar mi nombre de alguna manera": Vadhir Derbez (@vadhirderbez) pide que los señalamientos de abuso en su contra se resuelvan ante los juzgados y critica que los medios hayan convertido el caso en un circo.#PorLaMañana con Ciro… pic.twitter.com/TmRHY6jBaB — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) November 20, 2026

Vadhir Derbez habló este viernes acompañado de su abogado, Enrique González Casanova con el periodista Ciro Gómez Leyva; dentro del espacio, el actor dio su versión de los hechos; asimismo, seguró que la situación lo afecta.

“Me da mucha tristeza (…) sí estoy muy afectado. ¿Para qué les digo que no?” Vadhir Derbez, actor

Derbez dijo haber presentado pruebas de su inocencia en los juzgados; sin embargo, denunció que fue presionado para tratar el tema frente a los medios de comunicación. Según el también cantante cuenta con testigos que declararon a favor de su inocencia, pero reiteró que le duele haber sido presionado para tener que dar su versión en medios de comunicación.

También acusó a los medios de comunicación de “crear circo” y aseguró que su vida profesional se encuentra “frenada” a partir de la acusación.

Sobre la presunta extorsión denunciada por Vadhir Derbez, su abogado, Enrique González Casanova, aclaró que los señalamientos no están dirigidos contra la joven que lo denunció por violación ni contra las autoridades, sino contra un supuesto grupo criminal con contactos dentro de la Fiscalía.

El actor aseguró que le exigieron 350 mil dólares para evitar que se difundiera la carpeta de investigación relacionada con las acusaciones de violación en su contra.

Horas más tarde de las declaraciones de la Fiscalía y la entrevista, Vadhir Derbez publicó un video en Instagram para responder a los señalamientos en su contra, en este, el actor rechazó que se esté escondiendo y aseguró que ha sido víctima de un intento de extorsión. “Mi silencio no significa que acepte lo que se está diciendo de mí”.

Derbez sostuvo que no vive en el país y que las personas que lo han buscado acudieron a domicilios donde no reside. También cuestionó la difusión de información sobre el caso y consideró que se ha construido un juicio público en su contra sin que exista una sentencia. “Se ha dado un veredicto público como si ya existiera una sentencia, afectando mi nombre, mi carrera, mi futuro y también a mi familia”.

El actor reiteró que tiene derecho a presentar pruebas y aseguró que, por consejo de sus abogados, había evitado hablar públicamente porque considera que hacerlo puede afectar el proceso. Finalmente, pidió a medios y comunicadores verificar la información antes de difundir señalamientos: “No les pido que dejen de informar, les pido que lo hagan con rigor, con responsabilidad y que permitan que los hechos se esclarezcan dentro del proceso correspondiente”.

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