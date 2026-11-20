Trump dio una conferencia tras regresar a EE. UU. Foto: Reuters

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció una conferencia tras regresar de la cumbre APEC 2026, en la que dio detalles de la conversación que sostuvo con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Aseguró que hablaron sobre el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y el superávit comercial de México frente a Estados Unidos, del cual dijo que no permitirá que continúe. También afirmó que insistió a la mandataria en que los cárteles controlan México.

Mientras Sheinbaum destacó el diálogo y la cooperación entre ambos países, Trump dijo que se debe reducir el superávit comercial de México, aunque aseguró que ambas naciones se están acercando a un acuerdo. Sobre seguridad, señaló que también habló con la presidenta del combate al narcotráfico y reiteró que, desde su perspectiva, los cárteles controlan el país.

Trump dice que no permitirá el superávit comercial de México

Al referirse a su conversación con Claudia Sheinbaum, Trump dijo que le manifestó que México no podía mantener un superávit comercial frente a Estados Unidos.

“Le dije a Claudia que no podía tener un superávit, que no podíamos dejar que sucediera. Así que estamos trabajando con ella”, afirmó.

El mandatario agregó que ambos países están trabajando para alcanzar un acuerdo comercial, aunque no ofreció detalles sobre los avances ni sobre los términos de una posible negociación.

Trump insiste en que los cárteles controlan México

En la misma conferencia, Trump aseguró que habló con Sheinbaum sobre el combate a las organizaciones criminales y que le reiteró su postura sobre la situación de seguridad en México.

“Estamos trabajando con ella en los cárteles, porque los cárteles están dirigiendo México. Le dije eso. Y no podemos dejar que los cárteles dirijan México, ellos son nuestros vecinos”, declaró.

No es la primera vez que el presidente estadounidense sostiene que los cárteles controlan México. Durante su segundo mandato ha repetido esa afirmación en distintas intervenciones públicas.

El 3 de enero de 2026, cuestionó la capacidad de Sheinbaum para enfrentar a los grupos criminales y dijo que ella no estaba dirigiendo el país. El 8 de mayo volvió a afirmar que los cárteles gobernaban México, mientras que el 17 de junio, durante la cumbre del G7, sostuvo que el país había perdido el control de su territorio y que las organizaciones criminales lo manejaban.

Trump también habló de Canadá y la guerra entre Rusia y Ucrania

Durante la conferencia, el presidente estadounidense también se refirió a la relación comercial con Canadá. Dijo que conversó con el primer ministro Mark Carney y acusó a ese país de mantener durante décadas una relación económica desfavorable para Estados Unidos.

Trump aseguró que su país tiene un déficit comercial de 80 mil millones de dólares con Canadá y dijo que estaría dispuesto a negociar un acuerdo que considere justo. También mencionó la propuesta de construir una vía Keystone, aunque sostuvo que eso no sería suficiente para equilibrar la relación comercial.

En otro momento, habló de su reunión con el presidente de Rusia, Vladímir Putin, y afirmó que el mandatario ruso expresó su interés en terminar la guerra con Ucrania por la vía diplomática.

Trump reconoció que las conversaciones son difíciles por la confrontación entre Putin y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, pero dijo que considera que existe una oportunidad para alcanzar un acuerdo.

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