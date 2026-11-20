Navidad en CDMX 2026, festeja con diferentes actividades. Fotos: Pexels

La temporada navideña de 2026 ya comenzó en la Ciudad de México (CDMX) y ofrece distintas opciones para quienes buscan actividades familiares durante noviembre, diciembre y los primeros días de 2027. Entre los planes destacan las presentaciones de El Cascanueces y el encendido de los árboles decorados en centros comerciales que siempre se quieren ver en Navidad.

Algunas actividades tienen fechas específicas y otras se extienden durante varias semanas, por lo que conviene revisar los calendarios y condiciones de acceso antes de organizar la visita:

El Cascanueces: ballet para disfrutar la Navidad

Una de las opciones culturales de la temporada navideña es El Cascanueces: Una Navidad Mexicana, que tendrá funciones del 4 al 6 de diciembre de 2026 en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, ubicado en el Centro Histórico de la capital.

De acuerdo con la cartelera de venta de boletos, la presentación del viernes 4 de diciembre está programada para las 20:00 horas; también habrá funciones el sábado 5 y domingo 6.

La obra retoma la historia clásica de Clara y el mundo fantástico al que llega después de recibir un cascanueces como regalo. Es una alternativa para quienes buscan una actividad artística durante las fiestas decembrinas.

También hay otras presentaciones de este ballet en la ciudad. Por ejemplo, habrá una función del Cascanueces, a cargo de la Escuela de Danza Clásica, para el domingo 20 de diciembre a las 18:00 horas, en el mismo teatro.

Datos para asistir:

Evento: El Cascanueces: Una Navidad Mexicana

Fechas: del 4 al 6 de diciembre de 2026

Sede: Teatro de la Ciudad Esperanza Iris

Ubicación: Centro Histórico, CDMX

Boletos: consultar disponibilidad y precios en la plataforma de venta

Café y Chocolate Fest Navideño: sabores de temporada

Para quienes prefieren un plan gastronómico en Navidad, el Café y Chocolate Fest Navideño 2026 se realizará el sábado 5 y domingo 6 de diciembre en el Palacio de la Autonomía de la Fundación UNAM, en el Centro Histórico.

El encuentro tendrá un horario de 11:00 a 20:00 horas y la entrada será gratuita. Se espera la participación de más de 60 expositores nacionales e internacionales, con productos como café de especialidad, chocolate artesanal, bebidas calientes, panadería, repostería y otros alimentos elaborados por productores.

Además de recorrer los puestos y probar productos, el festival contempla actividades para diferentes edades, entre ellas talleres de elaboración de chocolate, catas, cuentacuentos, música navideña, villancicos y presencia de Santa Claus.

Datos para asistir:

Evento: Café y Chocolate Fest Navideño 2026

Fechas: 5 y 6 de diciembre

Horario: de 11:00 a 20:00 horas

Sede: Palacio de la Autonomía, Lic. Primo de Verdad número 2, Centro Histórico

Entrada: gratuita

Árboles navideños en centros comerciales de CDMX

Los centros comerciales de la capital también se suman a las celebraciones con árboles navideños temáticos, espectáculos y actividades para tomarse fotografías con personajes conocidos.

Entre los encendidos anunciados para noviembre de 2026 estuvieron los siguientes:

Lugar Fecha y hora del encendido Temática o invitado Parque Las Antenas Desde el 5 de noviembre, 18:30 horas Decoración navideña Parque Delta Desde el 6 de noviembre, 18:30 horas Shrek Galerías Coapa Desde el 6 de noviembre, 19:00 horas El Grinch Parque Tepeyac Desde el 6 de noviembre, 18:30 horas El Gato con Sombrero Reforma 222 Desde el 6 de noviembre, 18:30 horas El reino del Cascanueces Forum Buenavista Desde el 7 de noviembre, 19:00 horas Jumanji Perisur Desde el 12 de noviembre, 19:00 horas Fantasía en el Granero Tren Suburbano Desde el 28 de noviembre, 15:00 horas 31 Minutos

Las decoraciones pueden permanecer instaladas durante la temporada navideña, pero cada plaza determina sus horarios, actividades y condiciones para tomarse fotografías con los personajes. Por ello, antes de trasladarse, conviene revisar las redes sociales o páginas oficiales del centro comercial elegido para confirmar que la decoración y las experiencias especiales continúen disponibles.

Expo Tus Juguetes 2026: encuentra regalos para Navidad y Día de Reyes

Otra alternativa para disfrutar en familia durante la temporada decembrina es Expo Tus Juguetes 2026, que llegará al Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones del World Trade Center (CIEC-WTC), en la alcaldía Benito Juárez.

La exposición estará abierta del 17 de diciembre de 2026 al 6 de enero de 2027, de lunes a domingo, de acuerdo con la información publicada por los organizadores. El acceso será gratuito, por lo que los visitantes podrán recorrer los espacios y conocer la variedad de productos disponibles; los juguetes y artículos exhibidos tendrán sus respectivos precios de venta.

Datos para asistir:

Evento: Expo Tus Juguetes 2026

Expo Tus Juguetes 2026 Fechas: del 17 de diciembre de 2026 al 6 de enero de 2027

del 17 de diciembre de 2026 al 6 de enero de 2027 Horario: de lunes a domingo; los organizadores no especifican las horas de apertura y cierre en su página

de lunes a domingo; los organizadores no especifican las horas de apertura y cierre en su página Sede: Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones del World Trade Center

Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones del World Trade Center Ubicación: Filadelfia, esquina con Dakota, colonia Nápoles, alcaldía Benito Juárez, CDMX

Filadelfia, esquina con Dakota, colonia Nápoles, alcaldía Benito Juárez, CDMX Entrada: gratuita

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.