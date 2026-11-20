El “Pagador”, detenido en Sinaloa. Foto: @SEMAR_mx

La detención de Irvin Eduardo “N”, alias el “Pagador”, el pasado jueves durante un operativo federal en Mocorito, Sinaloa, abrió una nueva línea de colaboración entre autoridades federales y estatales para revisar su presunta relación con dos casos registrados en 2025 en Badiraguato y Culiacán. Autoridades federales lo señalan por su posible vínculo con el asesinato de dos menores en Badiraguato y con el hallazgo de 20 cuerpos cerca del puente del Seminario, en Culiacán.

¿Con qué casos relacionan al “Pagador” en Sinaloa?

Autoridades federales señalaron a Irvin Eduardo “N” por su posible relación con el asesinato de dos menores de edad durante un ataque armado contra una familia en la sierra de Badiraguato. También lo vincularon de manera preliminar con el caso del hallazgo de 20 cuerpos cerca del puente del Seminario, en Culiacán.

¿Cómo fue la detención del “Pagador” en Mocorito?

Fuerzas federales detuvieron a seis personas el jueves 19 de noviembre en la comunidad de Mazate de los López, municipio de Mocorito. Entre ellas estaba el “Pagador”, a quien las autoridades identifican como presunto integrante de las Fuerzas Especiales Avendaño, una célula vinculada con la delincuencia organizada.

Durante el operativo, las autoridades aseguraron armas de fuego, sustancias ilícitas y equipos de comunicación, según la información difundida sobre el despliegue federal.

¿Qué investiga la Fiscalía de Sinaloa tras la captura?

La fiscal general de Sinaloa, Claudia Zulema Sánchez Kondo, informó que solicitó formalmente los resultados de las investigaciones federales. La Fiscalía estatal revisará si la información obtenida en el operativo puede ayudar a esclarecer los homicidios que investiga en Culiacán.

“Ya solicitamos información de manera formal sobre lo que se tenga derivado de las investigaciones que hicieron en el ámbito federal para trabajar nosotros la parte del que nos corresponde la competencia sobre los asuntos que se informaron el día de ayer”, señaló Claudia Zulema Sánchez Kondo, fiscal General de Sinaloa.

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