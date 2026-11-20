El desfile cívico-militar por el 116 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana reunió a 2 mil 911 elementos de las Fuerzas Armadas y 486 caballos, en una representación histórica que buscó acercar a las nuevas generaciones a los personajes, episodios y valores que marcaron este movimiento, informó el mayor de la Fuerza Aérea, piloto aviador José Emanuel Castillo Real, durante una entrevista en A las 9 en Uno, de Uno TV.

En entrevista con Rocío Ireta y Pablo Valdés, el militar explicó que la preparación del evento comenzó aproximadamente dos meses antes, con prácticas constantes y perfeccionamiento del adiestramiento de los participantes, a fin de ofrecer un espectáculo para las familias mexicanas.

El desfile estuvo integrado por 11 contingentes que representaron diferentes pasajes históricos de la Revolución Mexicana, con personajes como Porfirio Díaz, Francisco I. Madero, Emiliano Zapata, Francisco Villa y Carmen Serdán, además de vehículos antiguos y escenificaciones que mostraron la evolución de las Fuerzas Armadas.

Desfile del 20 de noviembre resaltó participación de las mujeres

Castillo Real destacó que uno de los propósitos de la representación fue reconocer el papel de las mujeres durante la Revolución Mexicana, quienes participaron como combatientes, estrategas, enfermeras y periodistas.

Explicó que cada año se busca innovar en la escenificación para dar visibilidad a personajes y acontecimientos históricos que, en ocasiones, no han recibido suficiente reconocimiento, así como preservar el legado de quienes participaron en el movimiento.

Subrayó que el desfile tuvo como objetivo transmitir a las nuevas generaciones valores como el patriotismo, la lealtad y la identidad nacional, además de mantener vivas las raíces históricas del país.

Fuerza Aérea participó con 14 aeronaves

En cuanto a la participación aérea, el mayor mencionó que la Fuerza Aérea Mexicana contempló 14 aeronaves, entre ellas nueve T-66, que surcaron el cielo del Zócalo capitalino con humo tricolor.

También participaron tres helicópteros de la Fuerza Aérea y de la Guardia Nacional, así como dos aeronaves PT-17 Stearman en una exhibición estática, modelos históricos que, explicó, México mantiene operativos.

El evento también contó con la participación del equipo ecuestre infantil, cuyos integrantes desarrollan desde pequeños sus habilidades en esta disciplina.

Ensayos diarios en el Campo Militar número 1

El mayor José Emanuel Castillo Real detalló que, aunque el adiestramiento físico de las Fuerzas Armadas es permanente, la preparación para este tipo de eventos se intensifica, con ensayos diarios en las instalaciones del Campo Militar número 1.

Finalmente, señaló que la Revolución Mexicana representó una lucha frente a las desigualdades sociales y económicas, por lo que consideró que el patriotismo y la lealtad al pueblo de México son algunos de los valores que permanecen vigentes y que deben transmitirse a las nuevas generaciones.

¡Mira aquí cómo se vivió el Desfile Militar!

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