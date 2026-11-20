Evacuan oficinas de la Fiscalía de Guerrero. Foto: Celeste Hernández.

Las oficinas regionales de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, en Acapulco, fueron evacuadas tras el reporte de dos maletas abandonadas en el interior de un vehículo del servicio de transporte público.

Despliegan equipo antiexplosivos de la Defensa Nacional

Además de la evacuación de las oficinas de la Fiscalía de Guerrero en Acapulco, luego de descubrir maletas abandonadas dentro de un vehículo, se dio una intensa movilización de corporaciones de seguridad y la intervención del equipo antiexplosivos de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Los elementos de este equipo realizan la inspección del equipaje para descartar la presencia de algún artefacto explosivo.

Pasajero bajó de un taxi y escapó sin llevarse sus maletas

De acuerdo con versiones extraoficiales, un pasajero descendió de un taxi y huyó del lugar sin llevarse sus maletas, por lo que el conductor trasladó la unidad hasta las instalaciones de la Fiscalía para reportar lo sucedido.

Como medida preventiva, las instalaciones fueron desalojadas y las actividades suspendidas mientras se llevan a cabo los protocolos de seguridad y revisión correspondientes.

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