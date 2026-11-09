¿Cuál es la fecha límite para tramitar la licencia de conducir permanente en CDMX?

Trámite de licencia en la CDMX. Foto: Cuartoscuro

Quedan pocas semanas para obtener la licencia de conducir permanente en la Ciudad de México (CDMX). La Secretaría de Movilidad (Semovi) invita a los capitalinos a realizar este trámite y recibir todos los beneficios.

¿Cuándo es la fecha límite para tramitar la licencia permanente en la CDMX?

De acuerdo con la información que ha compartido la Semovi en redes sociales, el próximo 31 de diciembre de este año es la fecha límite para tramitar la licencia de conducir permanente, por lo que aún quedan pocas semanas para obtenerla.

¿Cómo sacar cita para la licencia permanente en CDMX?

Estos son los pasos a seguir para sacar la cita y obtener la licencia de conducir permanente:

Iniciar sesión con una cuenta Llave CDMX

Seleccionar la opción “Nuevo trámite”

Elegir la forma de pago

Cargar la documentación requerida

Esperar la validación del pago para continuar con la expedición del documento

Requisitos para tramitar la licencia permanente en la Ciudad de México

Identificación oficial vigente: INE, pasaporte o cédula profesional

Comprobante de domicilio de CDMX o Edomex, con antigüedad no mayor a tres meses

Línea de captura pagada por un costo de 1,500 pesos

Constancia del examen de conocimientos viales, indispensable para quienes tramitan la licencia por primera vez

Comprobante de cita impreso

Llave CDMX, requisito indispensable para iniciar el proceso digital

¿Quién puede tramitar la licencia permanente CDMX en línea?

Para realizar el trámite digital es necesario cumplir con estos requisitos:

Contar con antecedente de licencia de conducir en la Ciudad de México

No tener sentencias por delitos viales

No haber sido sancionado por el programa Conduce sin Alcohol

Si se trata de una primera licencia, primero es obligatorio aprobar el examen teórico.

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