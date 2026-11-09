Verificación vehicular 2027: proponen nuevos hologramas y restricciones para autos en CDMX y Edomex

Proponen nuevos hologramas en CDMX. Foto: Cuartoscuro

Una nueva propuesta para cambiar los hologramas podría modificar la verificación vehicular en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) en 2027. Se trata de un proyecto presentado por la organización Iniciativa Climática de México (ICM).

Proponen nuevos hologramas en CDMX y Edomex

La organización Iniciativa Climática de México presentó un proyecto con el cual la verificación vehicular tendría cambios en la CDMX y Edomex en 2027, pues, entre otras cosas, propone que se endurezcan los criterios para que las y los automovilistas obtengan los hologramas “00” y “0”.

Pero también se plantea cambiar los beneficios de circulación para que dependan de las emisiones contaminantes, el rendimiento de combustible y la vida útil de cada automóvil, en lugar de su año modelo.

¿Cuál es el objetivo de la iniciativa? Reducir la contaminación del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Sobre esto mismo, indican que aún circulan millones de automóviles con hasta 20 años de antigüedad, pues el esquema actual permite que los conductores obtengan hologramas con beneficios de circulación, a pesar de las fallas en sus sistemas de control de emisiones.

¿Qué cambios se proponen a los hologramas de verificación vehicular en 2027?

La propuesta de la Iniciativa Climática de México es que los beneficios de circulación se den según el desempeño ambiental comprobable de cada coche.

Entre los factores que se tomarían en cuenta estarían el kilometraje, el consumo de combustible, las emisiones y la durabilidad de los sistemas anticontaminantes.

Éstos serían los cambios propuestos a los hologramas:

Exento Permanente: exclusivo para vehículos eléctricos de batería y de celda de combustible de hidrógeno, que no generan emisiones por el escape

exclusivo para vehículos eléctricos de batería y de celda de combustible de hidrógeno, que no generan emisiones por el escape Exento Temporal: para híbridos enchufables y eléctricos de rango extendido que cumplan determinados límites de emisiones o rendimiento. Tendría una vigencia máxima de 12 años, dividida en dos periodos

para híbridos enchufables y eléctricos de rango extendido que cumplan determinados límites de emisiones o rendimiento. Tendría una vigencia máxima de 12 años, dividida en dos periodos Holograma 00 Superior: para autos con certificaciones ambientales más estrictas, con controles de emisiones evaporativas y una vida útil certificada de sus sistemas anticontaminación y rendimiento mínimo de 21 kilómetros por litro. Podría durar hasta seis años, con renovaciones cada dos

para autos con certificaciones ambientales más estrictas, con controles de emisiones evaporativas y una vida útil certificada de sus sistemas anticontaminación y rendimiento mínimo de 21 kilómetros por litro. Podría durar hasta seis años, con renovaciones cada dos Holograma 00 Base: para autos con certificaciones Tier 2 Bin 5 o Euro 5 y rendimiento mínimo de 19 kilómetros por litro. Tendría una vigencia de dos años, sin posibilidad de renovación

para autos con certificaciones Tier 2 Bin 5 o Euro 5 y rendimiento mínimo de 19 kilómetros por litro. Tendría una vigencia de dos años, sin posibilidad de renovación Holograma 0: dependería del kilometraje y la vida útil certificada de los sistemas de control de emisiones, no de la antigüedad del automóvil

¿Qué vehículos podrían perder sus beneficios de circulación?

Por otra parte, la propuesta señala que los autos que rebasen su vida útil certificada, acumulen más kilometraje del autorizado o no cumplan con los nuevos parámetros de rendimiento y emisiones, perderían la posibilidad de renovar los hologramas “0” y “00”.

Mientras que los híbridos enchufables y vehículos eléctricos, al cumplir seis años, tendrían que acreditar que no cuentan con fallas activas en su sistema de diagnóstico, que su batería conserva al menos 80% de su capacidad original y que el motor cumple con la prueba de emisiones.

El Proyecto de Iniciativa Climática de México podría aplicarse en 2027, pero eso depende de que las autoridades lo analicen y luego lo aprueben.

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