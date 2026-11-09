Noticias de hoy lunes 9 de noviembre de 2026, en un minuto, hasta las 13:00 horas

Megamarcha IMSS

Trabajadores del IMSS realizarán otra megamarcha este lunes. Han denunciado presuntas amenazas y vigilancia contra quienes participan en las protestas.

Paro en el INE

Trabajadores de los Módulos de Atención Primaria del INE mantendrán su paro nacional tras rechazar la propuesta de incremento salarial del 6%.

Inflación en octubre

La inflación anual en México subió a 3.75% en octubre. Se encarecieron el tomate verde, los vuelos de avión, la electricidad y el jitomate, según el Inegi.

Organismos electorales

La Auditoría Superior de la Federación indicó que está realizando investigaciones sobre las contrataciones públicas de organismos electorales. Se apoya en testimonios, documentos y material de WhatsApp.

El “R2”

Las autoridades mexicanas detuvieron a Rafael “N”, alias el “R2”, presunto líder de los “Rs”, una célula del Cartel Jalisco Nueva Generación relacionada con el asesinato de Carlos Manzo.

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