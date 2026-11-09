Noticias de hoy lunes 9 de noviembre de 2026, en un minuto, hasta las 13:00 horas
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Noticias de hoy lunes 9 de noviembre de 2026, en un minuto, hasta las 13:00 horas
Trabajadores del IMSS realizarán otra megamarcha este lunes. Han denunciado presuntas amenazas y vigilancia contra quienes participan en las protestas.
Trabajadores de los Módulos de Atención Primaria del INE mantendrán su paro nacional tras rechazar la propuesta de incremento salarial del 6%.
La inflación anual en México subió a 3.75% en octubre. Se encarecieron el tomate verde, los vuelos de avión, la electricidad y el jitomate, según el Inegi.
La Auditoría Superior de la Federación indicó que está realizando investigaciones sobre las contrataciones públicas de organismos electorales. Se apoya en testimonios, documentos y material de WhatsApp.
Las autoridades mexicanas detuvieron a Rafael “N”, alias el “R2”, presunto líder de los “Rs”, una célula del Cartel Jalisco Nueva Generación relacionada con el asesinato de Carlos Manzo.
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