¿En qué compras y pagos buscan eliminar el efectivo? Sheinbaum revela los planes del Gobierno

Sheinbaum explica en que compra ya no pagarás en efectivo. Foto: Cuartoscuro / AFP.

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que el Gobierno de México busca impulsar los pagos digitales en la compra de gasolina y el cobro de casetas, como parte de la nueva Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, que pretende incrementar el uso de medios electrónicos en el país y reducir la dependencia del dinero en efectivo.

Durante su conferencia matutina de este lunes 9 de noviembre, aclaró que el efectivo no desaparecerá, pero señaló que se busca avanzar gradualmente hacia un mayor uso de herramientas digitales en determinadas actividades. Explicó cuáles son las dos áreas que se pretende priorizar y en cuál se contempla eliminar por completo el pago con dinero físico.

Sheinbaum revela en qué pagos se busca eliminar el efectivo

La mandataria federal manifestó que el objetivo no es quitar el dinero en efectivo, sino impulsar que cada vez haya más operaciones mediante pagos digitales. Para ello, el Gobierno federal contempla avanzar principalmente en dos actividades:

Pago de gasolina: se busca que las operaciones se realicen mediante medios digitales para combatir el robo de combustible y la importación ilegal, además de garantizar la trazabilidad del producto desde su producción o importación hasta su venta.

se busca que las operaciones se realicen mediante medios digitales para combatir el robo de combustible y la importación ilegal, además de garantizar la trazabilidad del producto desde su producción o importación hasta su venta. Pago de casetas: se pretende incrementar paulatinamente el uso de medios electrónicos para cubrir las cuotas de las autopistas.

Puntualizó que, en el caso de la compra de gasolina, se busca eliminar por completo el pago en efectivo. En cambio, para las casetas de cobro, la transición hacia los pagos digitales se realizará de manera gradual.

Además, explicó que estas medidas forman parte de una estrategia para ampliar el uso de herramientas electrónicas en las transacciones cotidianas, sin que esto implique una prohibición general del dinero físico.

El pago digital facilita la vida a las personas, según Sheinbaum

La presidenta también señaló que utilizar medios electrónicos para realizar transacciones facilita la vida de las personas, pues permite hacer pagos sin necesidad de cargar dinero en efectivo y, según explicó, sin pagar comisiones por estas operaciones.

Indicó que la incorporación de los pagos digitales se realizará poco a poco y aclaró que la estrategia no significa que se vaya a prohibir pagar en efectivo en establecimientos comerciales, como las tiendas que habitualmente reciben dinero físico.

Por ello, la intención del Gobierno federal es concentrar los cambios en determinadas actividades y ampliar progresivamente las opciones de pago electrónico.

Entró en vigor la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos

El pasado miércoles 4 de noviembre de 2026 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto por el que se expide la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos. La legislación entró en vigor el jueves 5 de noviembre, un día después de su publicación.

Sin embargo, su entrada en vigor no significa que desde ese momento todos los establecimientos o actividades deban dejar de recibir efectivo. El decreto establece plazos para que las autoridades determinen dónde se implementarán las nuevas disposiciones y bajo qué condiciones.

De acuerdo con sus artículos transitorios, el proceso contempla las siguientes etapas:

Disposición Plazo Entrada en vigor 5 de noviembre de 2026 Determinación de sectores estratégicos 15 días hábiles posteriores a la entrada en vigor Emisión de reglas para esos sectores 15 días hábiles después de publicarse la determinación de la SHCP

En primer lugar, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) deberá determinar cuáles serán los sectores o actividades estratégicas en los que se impulsará la implementación de los pagos digitales.

Una vez publicada esa determinación, las autoridades competentes tendrán un segundo plazo de 15 días hábiles para emitir las reglas correspondientes. En ellas deberán establecer las condiciones, obligaciones y tiempos que tendrán que cumplir los sectores involucrados.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.