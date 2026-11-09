Fundación TELMEX Telcel realiza la mayor jornada gratuita de cirugías de cataratas

La mayor jornada gratuita de cirugías de cataratas Foto: Fundación TELMEX Telcel

Fundación TELMEX Telcel realizó la mayor jornada gratuita de cirugías de cataratas por el número de pacientes operados en una misma campaña, con dos mil 500 intervenciones efectuadas del 4 al 7 de noviembre en el Hospital Integral Coacalco, Estado de México.

La iniciativa se llevó a cabo en coordinación con la Academia Mexicana de Cirugía y el DIF Coacalco, beneficiando a pacientes provenientes de Veracruz, Morelos, Puebla, Querétaro, Ciudad de México, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Oaxaca, San Luis Potosí y Guanajuato.

La jornada reunió a 50 profesionales de la salud: 19 cirujanos, 18 oftalmólogos de apoyo y 13 integrantes del personal de enfermería de México, España, Brasil, Argentina y República Dominicana.

También contempló 700 operaciones diarias del 4 al 6 de noviembre y 400 más el sábado 7, simultáneamente se efectuaron revisiones posoperatorias para dar seguimiento a la evolución de los pacientes.

Las cataratas pueden limitar la visión y la autonomía de quienes las padecen. La cirugía permite mejorar la capacidad visual y facilita actividades cotidianas como leer, desplazarse y retomar tareas personales o productivas.

Con esta macrojornada, Fundación TELMEX Telcel acercó atención oftalmológica especializada a personas de distintas regiones del país, mediante un esfuerzo de coordinación médica y logística orientado a mejorar su salud y calidad de vida.

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