Repartidores de aplicación bloquearon Santa Fe y provocaron caos vial

Bloqueo en Santa Fe. Foto: Twitter @OVIALCDMX

Repartidores de aplicación realizaron bloqueos en la zona de Santa Fe, en la Ciudad de México (CDMX), para protestar en contra de las nuevas medidas que implementará la Secretaría de Movilidad (Semovi). Autoridades capitalinas confirmaron la presencia de manifestantes y afectaciones viales.

Repartidores realizaron bloqueos en Santa Fe

El Centro de Orientación Vial (Ovial) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó que los repartidores mantuvieron cerrada la circulación Vasco de Quiroga y Prolongación Vista Hermosa.

Por su parte, medios locales reportaron largas filas de vehículos y afectaciones viales en la zona del Centro Santa Fe, la Glorieta de Santa Fe y zonas aledañas.

Alrededor de las 11:20, Semovi reportó que se restableció la circulación en Vasco de Quiroga y Prolongación Vista Hermosa, Carretera México-Toluca y Prolongación Vista Hermosa, además de Vasco de Quiroga y sus cruces con Juan Salvador Agraz y Av. Tamaulipas.

¿Por qué protestan los repartidores?

Hace unos días, la Semovi dio a conocer su plan para regular a los repartidores en motocicleta. La propuesta busca que los trabajadores de aplicación registren su vehículo como servicio de transporte de carga, además deberán tramitar una licencia y placas especiales.

Los repartidores consideran que la llamada “placa mercantil” representaría una carga económica para ellos y salieron a las calles para protestar en contra de esta medida que entraría a marcha a finales de este año y principios del próximo.

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