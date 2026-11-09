Estados Unidos vota y México debe reaccionar

El analista Luis Rubio opina que las elecciones intermedias en Estados Unidos representaron, desde su perspectiva, un voto de rechazo al presidente Donald Trump y una demostración de la fortaleza democrática estadounidense.

Destaca que, incluso, ciudadanos tradicionalmente republicanos apoyaron a candidatos demócratas para enviar un mensaje al Gobierno. Sin embargo, considera que los resultados podrían intensificar las confrontaciones políticas, las investigaciones legislativas y los contrapesos en el Congreso, sin modificar la agenda de Trump.

En su opinión, para Uno TV, dijo que el resultado electoral no cambiará las prioridades estadounidenses en materia de seguridad, migración y frontera, aunque sí modificará el margen de maniobra del presidente.

Subrayó que existe interés en preservar la relación bilateral y el tratado comercial, pero considera indispensable que México se adapte a las nuevas condiciones políticas para facilitar su continuidad y atraer inversiones. De lo contrario, advierte, la incertidumbre podría comprometer proyectos fundamentales para el desarrollo económico del país.

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