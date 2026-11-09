Refuerzan seguridad en la Cámara de Diputados donde se discutirá el Presupuesto de Egresos de la Federación 2027

Cámara de Diputados. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) refuerzan la seguridad en las inmediaciones de la Cámara de Diputados, donde se discutirá y votará el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) del próximo año 2027.

Las autoridades capitalinas buscarán resguardar a los legisladores y garantizar el acceso al recinto para que realicen sus funciones.

Presidente de la Cámara de Diputados llama a evitar confrontaciones durante aprobación del presupuesto

Raúl Bolaños-Cacho Cué, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, emitió un mensaje ayer domingo en el que se hace un llamado a los legisladores para evitar conflictos durante la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación.

“Estamos construyendo los acuerdos necesarios para que con profesionalismo y con mucha responsabilidad podamos tener un debate serio, a partir del día de mañana a las 3 de la tarde en el pleno de esta Cámara de Diputados”, declaró Bolaños-Cacho.

Les saludo este domingo desde San Lázaro. Mañana inicia la discusión del Presupuesto de Egresos 2027, una decisión fundamental para el desarrollo del país.



Como presidente de la Mesa Directiva, reitero mi disposición al diálogo y al entendimiento entre todas las fuerzas… pic.twitter.com/hU5puZqkTU — Raúl Bolaños-Cacho Cué (@RaulBCCue) November 8, 2026

Integrantes del STUNAM realizarán protesta en San Lázaro

Este lunes el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM) realizará una protesta en San Lázaro para exigir un incremento presupuestal para las universidades públicas, atender las demandas laborales y salariales de la comunidad trabajadora universitaria

Alcaldía: Venustiano Carranza

Hora: 10:00

Lugar: Cámara de Diputados, H. Congreso de la Unión No. 66, colonia El Parque

Observaciones: No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades

Aforo: 3 mil personas

Avanza PEF 2027 en San Lázaro: diputados aprueban en comisiones 10 billones

El pasado jueves, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados aprobó en lo general el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2027, que contempla un gasto neto total de 10 billones 636 mil 488.1 millones de pesos.

La redistribución de recursos alcanzó al Instituto Nacional Electoral (INE), que se encuentra en medio de la crisis de credibilidad y corrupción. El organismo recibió un nuevo golpe: una reducción de 5 mil millones de pesos, de 42 mil 274 millones 500 mil pesos a 37 mil 274 millones 500 mil pesos.

El diputado de Morena César Agustín Hernández Pérez explicó que parte de esos recursos se reasignaría al programa“La Escuela es Nuestra”, con 3 mil millones de pesos adicionales, y a la búsqueda de personas desaparecidas, con otros 300 millones.

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