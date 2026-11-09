Descubren un libro con inscripciones legítimas de Sor Juana Inés de la Cruz

Inscripciones manuscritas de Sor Juana Inés de la Cruz. Foto: AFP

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) confirmó la autenticidad de las inscripciones manuscritas de Sor Juana Inés de la Cruz encontradas en un libro del siglo XVII, resguardado en la Biblioteca Nacional de México (BNM).

El hallazgo ocurrió en febrero de 2026, cuando Felícitas González Barranco, jefa del Fondo Reservado de la BNM e integrante del Instituto de Investigaciones Bibliográficas (IIB), revisaba las estanterías de la biblioteca.

Se trata de un ejemplar de la “Opera Omnia”, del carmelita fray Juan de Jesús María Ustarroz, publicado en Alemania en 1622, en la guarda anterior del volumen encontró una anotación manuscrita que decía: “De la madre Juana Inés de la Cruz”.

Al revisar la parte posterior también encontró otra inscripción que identificaba a la propietaria como religiosa de la orden de San Jerónimo y señalaba el año 1683.

“Imaginarán mi emoción, ¡estaba ante un ejemplar que perteneció a Sor Juana!”, recordó Felícitas González Barranco, quien explicó que necesitaba comprobar la autenticidad de las anotaciones antes de dar por confirmado el hallazgo.

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¿Cómo confirmó la UNAM que las inscripciones eran de Sor Juana?

La investigación estuvo a cargo de María Guadalupe González Arrieta, especialista en grafoscopía y documentoscopía, quien realizó durante cuatro meses un análisis de las anotaciones.

Para elaborar su dictamen, consultó documentos del siglo XVII en los archivos Generales de la Nación y de Notarías, con el propósito de comparar la escritura del libro con firmas y anotaciones de Sor Juana cuya autoría estaba comprobada.

La especialista explicó que el análisis no consistía en encontrar firmas idénticas, sino en identificar características que se repitieran de manera inconsciente.

“Las personas no escribimos con la mano, sino con el cerebro”, señaló González Arrieta, quien explicó que, si se encuentran dos firmas idénticas en distintos documentos, lo más probable es que se trate de una falsificación.

Entre las coincidencias que encontró destacaron el trazo inicial en forma de gancho de la letra “M” mayúscula, un diseño particular de la “y” y una característica línea en la parte superior de la letra “a”.

Tras las pruebas, González Arrieta concluyó que las anotaciones eran originales y pertenecían a Sor Juana Inés de la Cruz.

La perito también destacó la experiencia que representó trabajar con la escritura de la religiosa: “La magnitud del reto era enorme, y también lo fue la satisfacción de haber aplicado lo que sé y ayudado a responder a una incógnita que nos planteó este libro durante siglos”.

¿Qué revela el libro sobre la vida de Sor Juana?

Además de confirmar la autenticidad de su escritura, el ejemplar ofrece nuevas pistas sobre los intereses intelectuales y espirituales de la llamada Décima Musa.

El volumen reúne los tomos dos y tres de las obras de Juan de Jesús María Ustarroz, dedicadas a la teología mística, relacionada con la contemplación, la trascendencia espiritual, el acercamiento a Dios y la búsqueda de la perfección mediante las virtudes.

La inscripción fechada en 1683 también permite ubicar el ejemplar en una etapa en la que Sor Juana tenía alrededor de 35 años, aunque todavía existe debate sobre si nació en 1648 o 1651.

Por esas fechas, la escritora trabajaba en la comedia Los empeños de una casa, por encargo de los marqueses de la Laguna.

Para Felícitas González Barranco, el contenido del libro permite acercarse a los temas que pudieron influir en el pensamiento de la escritora.

“Este ejemplar contiene, en un solo volumen, el tomo dos y tres de las obras de Juan de Jesús María Ustarroz, y versa sobre teología mística”, explicó la académica.

La responsable del Fondo Reservado consideró que el descubrimiento representa apenas un primer paso para conocer más sobre la biblioteca personal de Sor Juana y los materiales que alimentaron su pensamiento.

“Pocas instituciones tienen algo así y es un orgullo que un material, que da voz a nuestro pasado, se encuentre en una biblioteca como la Nacional de México, que custodia, resguarda y difunde los bienes de todo un país”, dijo Felícitas González.

La biblioteca de Sor Juana, un refugio para el conocimiento

De acuerdo con su primer biógrafo, el jesuita Diego Calleja, la escritora llegó a reunir alrededor de cuatro mil libros, colección que representaba para ella un refugio intelectual.

Su relación con la lectura quedó plasmada en “Respuesta a Sor Filotea de la Cruz”, donde describió cómo continuó estudiando por cuenta propia, incluso sin contar con un maestro.

“Volví a la estudiosa tarea de leer y más leer, de estudiar y más estudiar, sin más maestro que los mismos libros”, escribió Sor Juana.

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