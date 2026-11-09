Acciones de Nvidia caen tras infidelidad de CEO con espía china

Foto: Reuters

Las acciones de Nvidia cayeron alrededor de un 6% este lunes, luego de que la compañía anunciara una investigación interna para determinar si su director ejecutivo, Jensen Huang, fue objetivo de una operación de inteligencia extranjera, situación que puso bajo escrutinio su futuro al frente del fabricante de chips para inteligencia artificial.

En un inicio, la acción de la empresa estadounidense de los semiconductores caía con fuerza en las primeras operaciones en la Bolsa de Nueva York, reportó la agencia AFP.

Hacia las 14:30 GMT, la segunda mayor capitalización bursátil del mundo perdía un 8.74% hasta 170.33 dólares, es decir, unos 300 mil millones de dólares de valor en bolsa.

¿Qué se sabe de la investigación del CEO de Nvidia?

La investigación interna se abrió luego de que The New York Times informara el mes pasado que Huang había mantenido una “estrecha relación” con Alice Huang, una exdirectiva de la empresa Megaspeed, con sede en Singapur.

Las autoridades estadounidenses la investigaron y concluyeron que era una colaboradora de los servicios de inteligencia de China, informó Reuters.

Por su parte, Jensen Huang dijo este domingo a los empleados de Nvidia que había sido infiel a su esposa, sin revelar detalles de la relación, a través de un mensaje..

La investigación, también anunciada el domingo, ha centrado la atención en el futuro de Huang, dada la condición de Nvidia como el fabricante de chips de mayor valor bursátil del mundo y el papel de su director ejecutivo como el vendedor más prolífico del auge de la IA.

Nvidia señaló que, hasta el momento, no tiene motivos para creer que se hayan comprometido secretos de la compañía o información relacionada con la seguridad nacional. También expresó su confianza en Jensen Huang y confirmó que el directivo colaborará con la investigación independiente.

Las repercusiones se extendieron a Corea del Sur, donde Madison Huang, hija de Huang y ejecutiva de Nvidia, canceló una visita prevista a Seúl para asistir a una conferencia de la compañía que debía comenzar el lunes, según las empresas con las que tenía programado reunirse.

Las cotizaciones de los futuros perpetuos en la plataforma Hyperliquid y de las acciones negociadas fuera del horario habitual en el sistema Blue Ocean situaban los títulos de Nvidia en torno a los 180.30 dólares por acción, alrededor de un 3.4% por debajo del precio de cierre del viernes en el Nasdaq, de 186.64 dólares.

“Probablemente, el mercado te está diciendo ahora que esto no favorece en absoluto a la acción en un momento en que hay muchas conjeturas sobre la expansión de los centros de datos“, dijo Chris Weston, director de análisis de la firma de corretaje Pepperstone, en Melbourne.

Sin embargo, Weston dijo que no creía que Huang, a quien describió como el “padrino de la IA“, fuera a ser reemplazado.

“Si realmente pensáramos que va a dimitir, (…) la acción se desplomaría; sería una auténtica sangría, para ser sincero“, afirmó.

Acciones de proveedores asiáticos repuntan

Las acciones de los principales proveedores asiáticos de chips de Nvidia, TSMC, Samsung Electronics y SK Hynix, rebotaban el lunes tras las ventas masivas de títulos vinculados a la IA de la semana pasada. Las acciones de TSMC subían un 6,5%, mientras que las de Samsung y SK Hynix avanzaban un 2.9% y un 4.7%, respectivamente.

Algunas figuras destacadas se pronunciaron sobre la situación de Huang. El inversor multimillonario Bill Ackman, fundador de Pershing Square Capital Management, dijo en X que el director ejecutivo de Nvidia era un “ser humano increíble”, pero que, si “esto realmente va más allá de una aventura, entonces es obviamente un verdadero problema”.

“Espero que se trate de una simple aventura, no de un riesgo para nuestra seguridad nacional“, añadió.

El director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, dijo que estaba “de acuerdo” en una publicación del socio de Sequoia Shaun Maguire, quien afirmó que Huang “hizo algo increíblemente estúpido” que era “malo para Estados Unidos”, pero que “Jensen es irremplazable para el liderazgo estadounidense en IA”.

Por su parte, el Gobierno de China negó este lunes las acusaciones. “Ya hemos respondido a este asunto anteriormente. La historia de un supuesto espía chino no es más que una difamación y una calumnia infundada”, declaró el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Guo Jiakun, en una rueda de prensa.

Donald Trump expresa su respaldo a Jensen Huang

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene previstas conversaciones con el presidente chino a finales de este mes, en el marco de una cumbre en China.

Consultado sobre si Jensen Huang lo acompañará en su gira por Asia, que incluye la cumbre del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en la ciudad china de Shenzhen, Trump respondió a periodistas, “no lo sé, pero yo sin duda lo llevaré”.

“Solo sé que es una buena persona, pero nunca se sabe qué está pasando. Estoy seguro, espero que todo esté bien. Ha hecho un trabajo increíble“, dijo Trump a reporteros el domingo cuando le preguntaron por Huang.

Según el New York Times, Trump fue informado de la relación de Huang con la empresaria hace aproximadamente un año y decidió no tomar medidas.

El presidente de Estados Unidos señaló este domingo que no se arrepentía de no haber actuado. “Es un tipo honorable. Creo que probablemente tiene una explicación“, insistió.

¿Quién es Alice Huang?

Como señalo el New York Times, Alice Huang, también conocida como Huang Le, es una ciudadana china reclutada por Pekín para recabar información de inteligencia sobre el jefe de Nvidia.

Pese a compartir apellido, Huang no tiene ningún parentesco con el director ejecutivo nacido en Taiwán de 63 años.

Según el medio estadounidense, habla bien inglés y tiene contactos de alto nivel en el sector de los chips de inteligencia artificial, un ámbito estratégico con posibles aplicaciones militares en el que compiten Estados Unidos y China.

Varios medios aseguraron la semana pasada que Alice Huang y el CEO de Nvidia mantenían una relación muy cercana.

Una fotografía publicada en LinkedIn de una fiesta del sector celebrada en 2024 parece mostrar al máximo responsable de Nvidia, sentado junto a una mujer de pelo largo y joyas llamativas que se cree que es Alice Huang.

Al año siguiente, ambos asistieron a una cena organizada por Jensen Huang en un restaurante chino de Taipéi coincidiendo con la feria tecnológica Computex.

Varios periodistas grabaron a través de los cristales a Jensen Huang y a una mujer, al parecer Alice Huang, que llevaba un vestido rosa, mientras conversaban con otros asistentes.

También grabaron imágenes de Jensen Huang abrazando a Alice Huang, quien le besa en la mejilla derecha. Más tarde, ambos abandonan el restaurante en el mismo coche, dio a conocer AFP.

En cuanto a Megaspeed, se dio a conocer que es una empresa de centros de datos que alquila capacidad de computación a otras compañías para entrenar y ejecutar sistemas de inteligencia artificial.

Su página web afirma que es “un socio comercial fundamental del negocio de nube de computación de Nvidia en la región de Asia-Pacífico“.

En Linkedin, indica que tiene oficinas en Singapur, Malasia e Indonesia, con entre dos y 10 empleados y 25 “miembros asociados”.

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