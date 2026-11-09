¡Paro nacional en el INE! Trabajadores rechazan aumento salarial del 6% y exigen mejores condiciones

Los trabajadores del Instituto Nacional Electoral (INE) mantienen un paro nacional en protesta por sus condiciones laborales y el incremento salarial del 6% que ofreció el organismo, al considerar que es insuficiente para atender sus demandas. En entrevista para A las nueve en Uno, con Pablo Valdés y Sandra Moreno, Edgar Daniel Fernández, trabajador del instituto, informó que entre el 60 y 70% de los módulos de atención ciudadana no abrieron sus puertas.

El entrevistado explicó que el resto de los módulos opera bajo protesta y señaló que en entidades como Querétaro, Yucatán, Zacatecas, Chihuahua y Puebla algunos trabajadores recibieron amenazas de despido si no acudían a laborar. También indicó que en la Ciudad de México aproximadamente la mitad de los módulos permanecían cerrados, mientras que en Oaxaca y Chiapas el cierre fue generalizado, según su reporte.

Sobre las negociaciones con las autoridades del INE, Fernández relató que el viernes sostuvo una reunión en oficinas centrales, pero no consiguió dialogar directamente con integrantes del Consejo General ni con la consejera presidenta, Blanca Cruz. Añadió que, durante el encuentro, les comunicaron que no había recursos disponibles para atender sus peticiones y que no existía un compromiso para resolverlas.

¿Cuánto aumento salarial piden los trabajadores del INE?

Fernández rechazó el incremento del 6% anunciado por el instituto, al señalar que representa aproximadamente 300 pesos adicionales por quincena para quienes trabajan en los módulos y perciben alrededor de 9 mil 600 pesos mensuales. En contraste, explicó que su principal demanda es recibir un salario equivalente a dos salarios mínimos, es decir, al menos 19 mil 100 pesos netos al mes.

Entre las peticiones también se encuentran mejores condiciones laborales y el respeto a sus vacaciones, pues aseguró que actualmente sólo les permiten tomar una semana y deben distribuir el resto de manera escalonada. Además, denunció presuntas irregularidades en la entrega de recursos e insumos para los módulos, como guantes y cubrebocas, así como en los gastos destinados a los trabajadores que realizan trámites fuera de las instalaciones.

El trabajador señaló que diariamente se realizan alrededor de 80 mil trámites en los módulos del país, por lo que el paro podría afectar una parte importante de los servicios de credencialización. Advirtió que, si el Consejo General no gestiona recursos adicionales ante la Cámara de Diputados para atender sus demandas, podrían convocar a otra suspensión de actividades el próximo 25 de enero, fecha que identificó como el cierre de la credencialización. También anunció una protesta frente al Consejo General del INE.

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